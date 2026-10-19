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鈺祥董事長莊士杰入圍2026《安永企業家獎》決選

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2026安永企業家獎入圍決選企業家與主持人於論壇合影，圖右二為鈺祥企業董事長暨總經理莊士杰。圖／鈺祥提供
2026安永企業家獎入圍決選企業家與主持人於論壇合影，圖右二為鈺祥企業董事長暨總經理莊士杰。圖／鈺祥提供

2026《安永企業家獎》論壇13日以「強化韌性‧造就非凡」為主題，邀請六組入圍決選的企業家分享經營歷程。鈺祥（7909）董事長暨總經理莊士杰入圍決選，於論壇回顧從失去國外品牌代理權的生存危機，到建立自主研發製造能力、切入國際半導體供應鏈的轉型歷程，並分享在快速變動的市場中，企業如何以持續創新回應客戶需求，打造長期競爭力。

金管會副主委莊秀媛在論壇指出，企業如今面對地緣政治、供應鏈重組及資安等更加多元的挑戰，必須持續因應才能成長。安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤也表示，本屆入圍企業家以行動驅動改變，透過創新與轉型展現台灣企業的韌性與國際競爭力。相關觀點亦呼應鈺祥近年以技術自主、循環經濟及服務創新深化半導體供應鏈布局的方向。

莊士杰回顧，2005年返台時，公司面臨國外原廠收回代理權、訂單歸零的挑戰，團隊一度僅剩四人。具備多倫多大學材料工程專業背景的他，選擇走出既有代理模式，投入材料研發、產品設計與製造體系，帶領鈺祥展開「二代創業」，逐步建立自主品牌YESIANG，聚焦半導體先進製程的氣態分子污染（Airborne Molecular Contamination，AMC）控制。如今鈺祥已進入全球主要半導體與記憶體客戶供應鏈，服務需求也隨先進製程不斷提升。

談及企業韌性，莊士杰在論壇分享：「客戶永遠不變的，就是他一直在改變。」他認為，面對AI發展、製程升級及國際局勢變動，企業不能只是延續過去成功的方法，而應在堅持核心價值的同時，持續調整做法、組織與文化，找出客戶真正需要解決的問題。對鈺祥而言，從單一產品供應走向技術研發、效能管理及在地服務整合，正是將變動轉化為成長動能的具體實踐。此外，他更強調企業應鎖定明確目標、解決客戶痛點，並秉持善念與回饋社會的初心，為台灣拿下過去由外商主導的市場，成為守護台灣半導體製造最重要的基礎建設。

展望未來，鈺祥將進一步整合多年累積的AMC管理、AI及數據治理能力，朝污染風險提前預警、智慧化服務決策發展，同時拓展製程液體過濾應用，深化氣液整合的微污染管理布局。莊士杰強調，企業不僅要解決眼前的客戶痛點，也要培育人才、實踐永續並回饋社會。鈺祥將持續跟隨客戶全球布局，以台灣自主研發的潔淨技術，提升半導體產業的供應鏈韌性。

鈺祥董事長暨總經理莊士杰入圍2026《安永企業家獎》決選，出席「強化韌性‧造就非凡」論壇，分享從二代創業到半導體潔淨技術自主研發的轉型歷程。圖／鈺祥提供
鈺祥董事長暨總經理莊士杰入圍2026《安永企業家獎》決選，出席「強化韌性‧造就非凡」論壇，分享從二代創業到半導體潔淨技術自主研發的轉型歷程。圖／鈺祥提供

安永 企業家 董事長 半導體

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