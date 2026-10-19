3億即可入住！台北之星降價15%銷售 已售2戶都是40歲以下年輕富豪

北市指標豪宅「台北之星」換代銷，由大師房屋接手，大師房屋董事長陳建慶表示，大師代銷可售戶共27戶，都是中高樓層，要價下殺15%，目前19樓兩戶，一戶開價一坪199萬，一戶198萬元，都不到200萬元。

陳建慶表示，大師接手一個月來，已售出兩戶，買家都是40歲不到的年輕人，從事金融投資業，不是富二代，二人都用現金購買，沒有貸款。

台北之星位於台北市大安區忠孝東路三段，樓下為新光百貨，一旁則是sogo百貨，個案基地約1,183坪，樓高30層。

陳建慶表示，台北市中心有三大豪宅，包括陶朱隱園、One Park Taipei元利信義聯勤以及台北之星。

其中陶朱隱園過去曾開價每坪600萬元以上，歷經數年市場修正後，今年實價登錄中陸續揭露的交易，已有一戶站上每坪300萬元價位，隨著低樓層去化，短期內後續若成交中高樓層，單價應不低於低樓層，預期總價10億以上水準。

One Park由元利建設開發，元利建設董事長林敏雄，同時是全聯實業董事長，實力雄厚，文山區元利四季莊園已銷售約千戶創下佳績，加上台北市中心大坪數豪宅本身的稀缺性與增值潛力，從去化速度可推測其不急於短期出清庫存，單坪260萬價格支撐強，預期總價4億以上水準。

至於台北之星，實價顯示，之前成交多在一坪200萬以上，最高價達269萬，大師房屋表示，呼應央行總裁楊金龍喊話，建商讓利，依目前要價，是三大豪宅「唯一3億元即可入住」，此外，台北之星公設比僅約33%，相較其他兩大豪宅，CP值最高。