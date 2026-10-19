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煙波集團跨足商場經營！台南車站首站試營運、年底20品牌進駐

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台南車站新站B1商場由煙波國際觀光集團跨足經營，成為進駐台南場域經營首站。煙波國際觀光集團／提供
台南車站新站B1商場由煙波國際觀光集團跨足經營，成為進駐台南場域經營首站。煙波國際觀光集團／提供

煙波國際觀光集團擴大事業版圖，繼住宅開發、飯店經營後，正式跨足商業場域經營，旗下「煙波生活」首度進駐台南車站新站B1商場，已於10月17日啟動第一階段試營運，預計年底前完成20個品牌進駐。集團並同步布局新竹都會商場及嘉義檜意森活村，搶攻通勤、觀光及日常消費商機。

煙波集團表示，隨著消費型態轉變，民眾對商業空間的期待已不再侷限於單純購物，而是希望結合餐飲、休閒與生活體驗。集團因此以餐飲及生活服務為切入點，將過去40年累積的旅宿服務經驗延伸至商場經營，打造第三個事業版圖。

煙波此次商業布局涵蓋台南、新竹及嘉義三地，分別鎖定不同消費需求。其中，新竹都會商場聚焦都會生活消費，嘉義檜意森活村主打文化觀光及地方體驗，台南車站則以通勤、轉乘及觀光旅客為主要客群，透過差異化招商及商品組合，建立各具特色的商場經營模式。

台南車站新站B1商場首波進駐品牌包括7-ELEVEN、康是美、Mister Donut、爭鮮gogo、大苑子、蔚旭WESH及eminent萬國通路行李箱等，提供即食餐飲、便利採買及旅遊用品，各品牌依個別時程陸續營運，並導入台南特色期間限定商品，增加在地消費特色。

第二階段預計12月起陸續擴充熟食、烘焙、甜點、伴手禮及日系選品等業態，進一步完善餐飲與零售組合，擴大商場服務範圍。

煙波集團指出，台南車站不僅是交通轉運節點，也是旅客認識台南的重要入口。未來在文化資產保存及相關審議程序的前提下，將持續推進車站古蹟商業規劃，串連新站便利服務與歷史場域的文化體驗，吸引更多地方品牌進駐。

隨著商業場域經營逐步展開，煙波將由原有的旅宿服務進一步延伸至日常消費與觀光零售，透過飯店、商場及地方特色資源整合，擴大集團在觀光與生活服務市場的布局。

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