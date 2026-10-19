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momo搶攻iPhone Duo商機 打造一站式換機體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

9月iPhone 18 Pro預購熱潮後，蘋果首款折疊手機iPhone Duo換機話題接力升溫。富邦媒（8454）旗下momo購物網於10月16日晚間八時啟動預購，僅1分鐘首批限量庫存全數售罄，iPhone Duo 512GB白色成為最快缺貨的熱門機型；預購當晚商品頁流量與平日相比更大幅暴增50%。

迎戰10月23日現貨正式開賣，momo以刷卡最高16.8%回饋與舊換新最高4.5萬元折抵方案，幫消費者提前精算最佳購機路徑。

momo預購數據來看，折疊機關注度明顯集中在大容量與經典配色，兼具儲存空間與時尚質感的「iPhone Duo 512GB白色」人氣最高，開放預購後率先被搶購一空；預購期間全站掀起廣大果粉熱烈討論，展現出全台消費者對蘋果首款折疊旗艦的極高期待與強勁換機需求。

iPhone Duo的亮點，在於把平板等級的視野收進口袋；展開後的7.6吋內螢幕比iPhone 18 Pro Max 大50%，闔上後的5.4吋外螢幕，則可輕鬆單手操作；iOS 27首度支援兩個App並排的Split View，雙電池架構更讓內外螢幕混合使用時，單次充電最長可達24小時。對高階手機使用者而言，從極致視覺、多工效率到沉浸式娛樂體驗，都成為這次換機的關鍵理由。

momo 表示，隨著旗艦手機邁入折疊新紀元，消費者的購機考量已從單純的比價，延伸至整體購機流程的便利性。momo透過結合刷卡回饋與專人到府舊機回收，打破高階折疊機的入手門檻，打造省時又省錢的一站式購物體驗。

手上若有閒置或準備淘汰的舊手機，消費者只需在momo App完成線上申請，即有專人到府收件評估，適用Apple、Samsung、Google、Sony等多家主流品牌，最高可換得4.5萬元momo紅利金並直接折抵新機購機金額，直接補貼下一支新機預算，不必另外刊登二手平台，也省去與買家來回議價的困擾。

momo iPhone 富邦媒

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