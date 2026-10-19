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竹北「最搶手學區」曝光！房仲分析：科技人買房看這2關鍵

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
信義房屋指出，該年齡層正值成家換屋階段，學區與總價是購屋關鍵。圖／信義房屋提供
信義房屋指出，該年齡層正值成家換屋階段，學區與總價是購屋關鍵。圖／信義房屋提供

內政部最新統計指出，竹北市35至45歲戶長中，逾4成（41.25%）集中在學區搶手的北興里，其次為東興里36.60%、隘口里35.61%及竹北里31.43%。信義房屋指出，該年齡層正值成家換屋階段，學區與總價是購屋關鍵。

根據內政部「行政區戶數依戶長年齡區分統計」，竹北市35至45歲戶長占比最高的前四個里，依序為北興里41.12%、東興里36.87%、隘口里35.05%及竹北里31.71%。信義房屋指出，這個年齡層正值成家、育兒及換屋階段，首購與換屋需求並存，學區、通勤、總價及居住品質都是購屋關鍵。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，這個年齡層購屋族以自住為主，科技業家庭比例非常高，多來自竹科及AI園區。

陳世光分析，四個里各有特色。隘口里鄰近高鐵，綠地較多，新大樓供給充足，吸引重視居住品質的家庭，區內也有生活機能良好的舊社區；東興里條件相近，同樣以較新住宅為主，並有東興國小、東興國中學區支撐。北興里則因熱門學區受家長青睞，由於熱門學校有設籍年限等入學限制，「不是買了馬上可以讀，要先排隊」，不少家長因此提前規劃購屋。竹北里屋齡較高，生活機能同樣成熟，雖不及高鐵周邊，但總價較親民、較好入手。

他觀察，竹北範圍不大，買方多會同步比較縣治一期、二期、高鐵特區及AI園區周邊，最後取捨仍取決於家庭需求。「高鐵大家都喜歡，但太貴了，就求其次找周邊。」也有買方因家人住在附近，選擇留在熟悉的區域。

在產品需求上，陳世光表示，這個年齡層多已論及婚嫁或換屋，一、兩房空間太小，多以三房、四房為主，不少家庭有一個孩子後還會規畫第二個，房間數不足就不會考慮。竹北停車不易，車位也是多數買方的基本要求。

面對近年房價高漲，陳世光指出，竹北部分新案三房總價已達4千~5千萬元，知名建商仍有不少餘屋待去化，建案坪數也明顯縮小。買方因此轉向屋齡不算太舊、使用空間較大的產品，更看重CP值。

內政部最新統計指出，竹北市35至45歲戶長中，逾4成（41.25%）集中在學區搶手的北興里，其次為東興里36.60%、隘口里35.61%及竹北里31.43%。圖／信義房屋提供
內政部最新統計指出，竹北市35至45歲戶長中，逾4成（41.25%）集中在學區搶手的北興里，其次為東興里36.60%、隘口里35.61%及竹北里31.43%。圖／信義房屋提供

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