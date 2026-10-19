青安政策助攻 去年六都、新竹30歲以下青年購屋占比提升

永慶房產集團彙整聯徵中心最近十年六都、新竹縣市購置住宅貸款借款人年齡層占比，發現近十年購屋主力年齡層大都以30-40歲為主，台北市購屋主力則落在40-50歲，但也發現30歲以下購屋族占比有增加的趨勢。

根據聯徵中心數據統計，比較2016年與2025年六都、新竹縣市購屋貸款族群的年齡結構，發現20-30歲族群占比在六都、新竹縣市中有六都增加，僅高雄市小幅下降。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄市2025年20-30歲年輕族群購屋占比仍達19.0%，居六都、新竹縣市之冠，相當於每五名購屋貸款者中，就有約1名為20-30歲族群。其餘縣市近十年20-30歲年齡層購屋占比皆有提升，其中新竹縣市2025年20-30歲占比17.3%，較2016年增加3.6個百分點最多，桃園與台中20-30歲的購屋占比也增加3.3與2.4個百分點，顯示年輕族群在多數都會區購屋貸款市場的參與比重提高。

陳金萍補充，財政部陸續精進青安優惠貸款，透過利息補貼、較長的還款年限與寬限期，有效降低首購無房族房貸還款負擔，讓部分已有自備款、收入穩定的年輕自住族群，有機會提前實現購屋計畫。另一方面，近兩年股市表現亮眼，也可能累積家庭資產，提高父母協助子女購屋的能力。

若從2025年的主要購屋年齡層來觀察，陳金萍說明，台北市以40-50歲族群占比32.8%最高，其他六都均以30-40歲族群為主，其中新竹縣市占比40.5%最高，桃園市38.3%次之。

不過，若觀察近十年變化，六都、新竹縣市除了台北市與台中市外，其餘五都40-50歲族群購屋占比均有增加的趨勢，其中，以台南市與高雄市的增幅最為明顯。

陳金萍分析，台南市與高雄市受近年南台灣科技廊道與產業轉型帶動房價快速上漲，40-50歲購屋占比分別提升至29.5%與30.2%，各增加2.7與2.6個百分點。40-50歲族群購屋占比提升，可能與家庭換屋需求及資金累積有關。

陳金萍指出，這個階段的買方，部分已隨著子女成長或照顧長輩的需要，開始考慮增加居住空間、改善住宅機能；相較年輕族群，也有較長時間累積自備款，有屋族更可能透過出售原有住宅支應換屋。此外，購屋門檻提高，也可能讓部分買方延至40歲後才實現購屋計畫。

陳金萍建議，購屋不必以年齡作為進場時間表，應優先評估收入穩定性、自備款與每月房貸負擔，並預留生活及緊急備用金。年輕族群可從可負擔的總價與實際居住需求出發，彈性比較區位、坪數及屋齡；她表示，中高齡買方則應將退休現金流、貸款年限、電梯與醫療便利性納入考量，才能讓購屋決定符合不同人生階段的需要。