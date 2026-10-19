綠茵深化國際原料合作、新廠明年首季投產後 產能擴增三至五倍

綠茵生技（6846）19日宣布與韓國原料公司 RAWGA 簽署策略合作備忘錄（MOU），引進 VC-H1 等新興原料，並獨家代理挪威合作公司Seagarden的 PDRN 相關萃取物，強化配方開發與產品整合能力。隨著新原料陸續導入，加上新廠預計2027年第1季投產，綠茵將進一步拓展 CDMO（委託開發暨製造服務）業務，為明年營收成長挹注新動能。

綠茵生技總經理徐榜奎表示，此次引進國際原料，希望讓台灣客戶及消費者及時接觸國際新興原料，並透過海外技術交流，結合原料研究成果與市場需求，為美容保健產業創造新的發展機會。他指出，從膠原蛋白等產品的市場發展，可看出口服美容保健的成長潛力，未來具備科學研究基礎及差異化特色的原料，將成為品牌業者布局的重要方向。

徐榜奎表示，一般而言，新原料導入台灣市場後，從配方開發、打樣、測試到正式上市，通常需要約六至九個月。目前新原料已陸續有客戶啟動打樣，後續將依配方測試及產品上市進度，逐步反映市場效益。

在國際布局方面，綠茵過去深耕國際品牌原料代理，近年進一步投入自有原料開發，目前自有原料已銷往十多個國家。未來將持續引進具市場競爭力的國際原料，並從單一原料供應延伸至配方整合及成品製造，擴大亞洲、歐美等市場的業務機會。

產能方面，綠茵規劃新廠於2027年第1季投產，整體設計產能預計至少為現有水準的三至五倍，部分產品類別可望達現有產能的十倍。公司目前每年已協助超過500個品牌商進行成品製造，未來將透過新廠整合原料、研發及製造資源，提升承接國際品牌委託開發與量產訂單的能力。

綠茵表示，原料整合至配方及成品製造，有機會使單一客戶或產品的營收規模提升至原本的三至四倍。隨著新廠投產、新原料導入及高附加價值整合服務擴大，2027年營運成長動能可望逐步展現，實際貢獻仍須視客戶訂單、產品上市及產能利用率而定。