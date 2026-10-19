台中14期房市逆勢升溫 順天、欣陸、華固等上市櫃建商助攻開勝局

占地403公頃的台中市北屯14期重劃區，是台中近40年來規模最大的市地重劃區，吸引全台知名建商接連進駐插旗，即使央行信用管制對房市壓力尚未完全解除，但順天（5525）、欣陸（3703）、華固（2548）等上市櫃品牌建商，因主力產品線瞄準高端市場，承接AI科技業的財富浪潮，在逆勢中繳出亮眼成績。

除了上述開發商以外，14期尚有土地庫存、待推案的上市櫃建商，還包括新美齊（2442）、皇普（2528）、達麗（6177）、大城（6171），以及宏璟（2527）、遠雄（5522）、太子（2511）等，充沛開發動能持續推動區域發展，台中未來房市主場仍由14期扮演要角。

根據統計，今年以來14期預售交易集中於23個建案，其中「大陸豐莚」、「順天ROAM」、「寶輝GREEN PARK」、「華固豐匯」等案為頂標均價前四位，每坪單價落在76.8萬至81.5萬元之間。

近期甫公開的「順天ROAM」，首波實登即出現單價突破9字頭交易，在房市觀望氛圍中創下14期天花板價，甚至還高於七期、水湳部分新案，引發市場好奇議論。

市場分析指出，「順天ROAM」該筆9字頭交易出現在2樓露台戶，其餘揭露的中高樓層交易約在單價80萬元水位，推測與其緊鄰水湳生態公園第一排、以及在台罕見的林友寒建築師全案規劃有關。同時，順天建設屢次推案即刷新市場評價，建商品牌受認同已在銷售成績中體現。

此外，較早進場銷售的「大陸豐莚」，不只在單價表現突出，成交總價也是大幅超越區域個案，突破4,000萬元豪宅線的交易比比皆是；今年初出現一筆9,688萬元的高總價交易，也顯示出高資產客層相當集中，也是14期豪宅聚落的最佳印證。

而華固建設在14期推出「華固豐匯」與「華固四季匯」雙案，分別在成交單價與交易量拔得頭籌，其中「華固豐匯」是14期少數觸及8字頭成交的個案；而「華固四季匯」則是價量雙揚，今年以來已成交32戶。

近期值得關注的還包括曾在14期、11期締造多座完銷個案的國泰建設，今年第4季轉戰文心崇德商圈，該新案尚未公開就累積不少詢問聲量，市場推估，國泰建設的品牌力，加上區域空窗多年的換屋需求，可望衝出新黑馬。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說，北屯14期具備市政建設、交通網路、商場與綠覆環境等多項基本條件支撐，面對眾多新案競爭與政策環境低迷，開發商猶如逆水行舟、不進則退，逆勢突圍的個案，品牌、產品、地段自有一定實力。