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台北時裝周SS27創3億元產值 商務實績為歷年同期新高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
Story Wear回收來自1,200人的牛仔褲，並與5位腦麻協會家庭協作拆解，透過AI分類及獨家丹寧提花技術製成布料，讓服裝成為串起永續與社會參與的行動。圖／文化部提供
Story Wear回收來自1,200人的牛仔褲，並與5位腦麻協會家庭協作拆解，透過AI分類及獨家丹寧提花技術製成布料，讓服裝成為串起永續與社會參與的行動。圖／文化部提供

「台北時裝周SS27」18日閉幕，吸引逾2.9萬人次參觀，相較去年同期2萬人，成長42.8%，並預估創造約新台幣3億元產值，不論看展人潮或商務實績均創下歷年同期新高紀錄，展現轉型後的台北時裝周已注入新動能。

本季首度移師文化空總，為期四天的展期，匯聚五場伸展台走秀（Runway）、八場形象展演（Presentation），並串聯11組響應活動（Event）、二場國際時尚沙龍及集結56家國內外品牌的風格展（Trade Show）。

現場另設置LIVE秀展直播間，並結合限定拍貼、OOTD當日穿搭打卡及風格食光限定餐點等活動，國定古蹟文化特色與時尚交融毫無違和的美感氛圍，

文化部表示，台北時裝周從今年開始啟動轉型，期盼將視野拉得更廣、支持扎得更深，從關鍵的建立品牌辨識度，到包括文化創意與時尚的連結、企業與公部門採購、國際交流，以及建立台灣文化特質與時尚工藝彼此的支撐力道。

在台灣時尚將設計師帶向國際的同時，也持續梳理希望將台灣的設計、布料、機能科技、製造能力與彈性供應鏈所形成的整體產業能量，一起被世界看見。

文化部強調，相較國際其他時裝周，未來台北時裝周將更著重於形塑台灣差異化的優勢，整合行銷傳播資源及發展台灣國民美學。同時以整合行銷接軌國際，一年二個季度的節奏，讓台灣時尚不只被看見，也能被理解、被選擇，並在國際市場走得更遠。

首度推出的「風格展」（Trade Show）以日常時尚提案為切角，依品牌特色與商品屬性分區，規劃「時尚客訂」、「當代生活」、「風格配飾」及「時尚櫥窗」4大展區，兼顧專業買家的商務採購需求與一般民眾的消費體驗。

其中，「時尚櫥窗」特別規劃獨立展示空間，讓品牌能依自身特色自主策展，呈現多元的設計風格與創意巧思，吸引許多民眾駐足欣賞，並進一步與品牌交流、選購商品。

在展售模式上，風格展亦結合線上展售、商務媒合、Pop-up Store及每日限定工作坊等多元形式，深化品牌與買家、消費者的互動，讓時裝品牌不僅透過展演展現創作成果，也能直接接觸國內外買家與消費市場，拓展更多商業合作與市場發展機會。

國際商務交流方面，本季時裝周共邀集來自9國、逾70位國內外買家及近60家國內外媒體參與，包含日本伊勢丹、阪急、高島屋、BAYCREW'S GROUP、URBAN RESEARCH，以及義大利LUISA VIA ROMA、德國Andreas Murkudis等國際百貨與選品通路代表。

並透過買家媒合預約機制，協助品牌與潛在合作通路安排商務洽談。從日本大型百貨與選品集團，到歐洲具指標性的時尚買手店，不同市場的通路代表齊聚，為台灣時尚品牌創造更多國際合作機會。

時裝周

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