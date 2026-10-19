嘉義中埔產業園區第一槍！ 和富工業砸4500萬建廠

嘉義縣中埔產業園區迎來首家動土廠商，從事液壓機械及流體傳動設備製造的和富工業公司，今天舉行新廠動土典禮，投資4500萬元興建廠房，預計2027年中完工、2028年正式營運，年產值估計1500萬元。縣長翁章梁表示，首家廠商動土具有指標意義，期待帶動更多企業進駐，增加地方就業機會。

和富工業新廠位於中埔產業園區第一區產業用地，開發面積約1500坪，廠房占地700多坪，主要生產油壓、氣壓及流體傳動設備，產品包括醫療手術台、高階醫療床使用的油壓缸，以及工業泵浦、汽車維修油壓設備、礦用重型風壓千斤頂等，市場遍及歐美及澳洲。

董事長許文凱表示，公司產品以外銷為主，澳洲市場主要供應曳引車維修頂升設備，汽修千斤頂則銷往歐美。面對中國業者削價競爭，公司選擇投入自主研發，朝高階專業設備發展，以技術與品質建立市場區隔。

許文凱說，公司仍處於新創階段，新廠規劃生產的多為新開發產品，目前正進行樣品送樣及測試，尚未進入量產，期盼新廠如期完工，逐步擴大營運規模。

翁章梁表示，許文凱是嘉義子弟，返鄉投入專業機械設備研發製造，產品跨足醫療、汽修及礦業領域。中埔產業園區鄰近嘉義市，透過82快速道路可銜接國道，具備交通及產業發展優勢。

立委蔡易餘表示，園區在中央協助下持續開發，周邊防洪治水工程同步推進，加上鄰近人口密集地區，具有生活機能優勢，期待廠商陸續進駐，帶動產業發展及在地就業。

今天動土典禮包括中埔鄉長李碧雲、縣議員陳柏麟及經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬等人出席。

嘉義縣中埔產業園區迎來首家動土廠商，和富工業投資4500萬元興建新廠，縣長翁章梁等人出席動土典禮，共同見證園區開發新進展。圖／嘉義縣政府提供

中埔產業園區首家廠商和富工業舉行新廠動土典禮，縣長翁章梁與地方民代、業者共同參與，期盼帶動更多企業進駐。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁（右二）與和富工業董事長許文凱（左二）等人共同鏟土，為投資4500萬元的新廠房工程揭開序幕。圖／嘉義縣政府提供

和富工業董事長許文凱表示，公司以外銷市場為主，將持續投入自主研發，朝高階專業機械設備發展。圖／嘉義縣政府提供