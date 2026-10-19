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華航ITF線上旅展開跑 76折起再抽商務艙機票

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航 ITF 線上旅展開跑 76折起再抽商務艙機票。華航／提供
華航 ITF 線上旅展開跑 76折起再抽商務艙機票。華航／提供

華航（2610） 2026 ITF 線上旅展即日起搶先登場，以「滿載全世界的豪哩，為你一次獻上」為主題，大洋洲、歐洲、北美、東南亞及東北亞等熱門航線最低 76 折起，購票登錄再抽機票及豐富獎項，邀請旅客把握旅展優惠、暢遊世界。

華航ITF線上旅展至 11 月 21 日，精選大洋洲航線，台北－布里斯本 TWD 15,957元起（未稅）、台北－雪梨 TWD 16,188元起（未稅），台北－墨爾本、台北－奧克蘭同樣 TWD 18,000（未稅）元有找；10 月 25 日起華航紐澳全面增班，雪梨增為每周7 班、布里斯本增至每周6 班、墨爾本增至每周5 班，提供旅客更便利的選擇。東南亞及東北亞熱門航點也祭出超值優惠，台北－宿霧 TWD 3,354元起（未稅）、台北－釜山 TWD 5,994元起（未稅）。

購票登錄集氣解鎖商務艙機票 AI 趣味互動再抽 2027 年月曆

今年ITF線上旅展以「集氣解鎖」增添購票樂趣，登錄機票張數達指定門檻，即可逐步解鎖更多獎項，累積登錄達 10,000 張以上，最高送出 6 張區域線豪華商務艙／商務艙來回機票；並集結 Klook 日本樂園門票、Hyatt Regency 景觀房券、高鐵 5 折乘車券及大阪 INNN 接車大阪關西機場共乘接送券等加碼回饋旅客。

旅展期間另享多項哩程優惠，包括「好哩券」、「好哩宿」及「華夏精選」等活動，涵蓋兌換電子票券、住宿、旅遊體驗及機上 Wi-Fi 等多元選擇；還有 AI 趣味互動，旅客可透過 AI 濾鏡穿越時空將個人照片與航點風景合成分享，將抽出 20 名幸運旅客獲得 2027 年華航月曆。

更多旅展相關優惠訊息公布於華航官網及 Facebook 粉絲專頁，歡迎旅客瀏覽及關注取得第一手最新消息。

華航 旅展

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