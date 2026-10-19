搭台灣好行 觀光署推拍美照抽好禮活動

交通部觀光署即日起至11月18日推出「搭好行，把美好風景帶回家！」拍美照抽好禮活動，民眾只要搭乘台灣好行拍下與車內以及站牌或特色候車亭合照上傳，就有機會抽中星級旅宿、Taiwan PASS、台灣好行套票等超過60個豐富好禮。

觀光署表示，此次活動只要加入「台灣好行環島串遊」LINE官方帳號好友，上傳屬於自己與「台灣好行車內」及「台灣好行站牌或候車亭」各一張照片，成功上傳即可獲得抽獎券。

為了鼓勵旅客發現「台灣好行」旅遊途中隱藏一道令人驚艷的微型觀景台，與指定的「台灣好行特色候車亭」合照，還可再加碼獲得一張抽獎券。

交通部觀光署表示，「台灣好行」串聯全臺各地觀光景點，透過便捷的大眾運輸帶領旅客深入在地旅遊。

此次「搭好行，把美好風景帶回家！」活動，除了鼓勵旅客搭乘之外，也希望旅客能放慢腳步，從全台18座台灣好行特色候車亭開始，讓候車亭不再只是等車的場所，而是感受與「自然對話的景觀框」，發現容易被忽略的美好風景。

此次活動獎項相當豐富，包括總價值15萬元之星級飯店、飯店餐券、下午茶餐券、Taiwan PASS、台灣好行套票、便利商店數位商品卡等多項好禮，歡迎大家來搭乘台灣好行，抽好康。