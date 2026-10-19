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永光加碼電子化學品產能布局 現增17億元擴建光阻劑、CCL 樹脂新產線

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1711）擴大電子化學品布局，日前公告現增案發行確定價格為每股34元，共發行5,000萬股，預計募資金額約17億元。其中包含擴建五條光阻劑新產線、兩條銅箔基板（CCL）樹脂產線，以及興建兩棟危險品冷藏倉庫，深化半導體、CCL材料布局。

永光先前於8月經董事會決議辦理現金增資，規劃發行普通股5,000萬股。近期公布每股發行確定價格34元，預計募資總額達17億元，較原先以每股33元估算的16.5億元，增加5,000萬元。永光指出，整體預計投資金額16.5億元，其餘5,000萬元將用於充實營運資金。

永光指出，此次籌資係用於新增電子化學品產線及興建危險品冷藏倉庫，主要考量隨著半導體先進製程、人工智慧、高效能運算、低軌衛星持續發展，相關產業對高性能、高可靠度材料之需求呈現成長趨勢，帶動半導體特用化學材料及高階銅箔基板特用化學材料市場規模擴大。

其中，五條光阻劑新產線投資金額共7億元，預計2028年第2季起陸續量產。永光指出，公司與國際大廠合作，持續進行相關產線擴建，以快速反應客戶產線上的即時需求；除既有的光阻材料外，亦與國際大廠洽談新品項的合作案，持續擴大電子化學品業務規模。

永光也將電子化學品延伸至CCL上游材料，與國際客戶合作CCL樹脂，兩條產線投資金額5.5億元；其中一條產線預計2028年第3季起開始量產，另一條產線則預計2029年第1季量產，量產後產量將逐步增加。

配合光阻劑及CCL樹脂產能擴充，永光也將投入4億元興建兩棟危險品冷藏倉庫，永光指出，因光阻劑及銅箔基板樹脂皆屬第四類公共危險物品，依法令規定須存放於危險品冷藏倉庫，為因應逐年提高之光阻劑及銅箔基板樹脂逐年增加之產能需求，興建危險品冷藏倉庫2棟，以提升儲存安全、維持產品品質。

為因應國際合作夥伴在地生產需求放大，永光已於今年啟動光阻新產線建置，公司指出，該產線目前即將步入完工階段。

永光今年電子化學品營收成長強勁，前三季電子化學品營收年增38％，達18.28億元，成長幅度居各事業別之冠。永光表示，公司同步布局國際代工及自有品牌，今年成長動能主要來自國際客戶的合作需求增加，代工產品出貨顯著放大。

永光也積極布局半導體先進封裝領域的產品研發，其中，感光型聚醯亞胺光阻（PSPI）為先進封裝（CoWoS、FOPLP等等）的核心絕緣與保護材料，目前持續向客戶送樣；化合物半導體布局，除矽基先進封裝外，亦推出碳化矽專用研磨液與去光阻液，完整覆蓋從前段晶圓到後段封裝的材料鏈。

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