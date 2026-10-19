ITF 旅展優惠提前開跑！雲朗住宿券2,300元起、雲品萬元有找

ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在南港展覽館登場，飯店業者提前啟動旅展搶客戰。雲朗觀光集團宣布，線上旅展將於10月22日搶先開跑，主打每張2,300元的聯合住宿券，持4張券、相當於9,200元，即可入住日月潭雲品溫泉酒店經典山景客房，享一泊一食；今年更首度納入了了礁溪，持7張券即可入住並享一泊三食，搶攻秋冬泡湯與年末度假商機。

雲朗觀光表示，今年聯合住宿券涵蓋城市飯店、溫泉旅宿及日式町屋，消費者可依不同住宿需求彈性組合。持單張住宿券即可入住翰品酒店高雄雅緻客房、兆品酒店嘉義雅緻或經典客房，均含雙人早餐；另加價400元，可入住品文旅礁溪文漾家庭房或樂旅閣樓房。

持2張住宿券可選擇君品酒店雅緻客房、翰品高雄豪華套房、兆品嘉義和式房或寶桑町屋日式町屋雙房。其中，翰品高雄豪華套房另贈紅酒，增加旅客住宿選擇。

針對高端客群，持3張券可入住君品酒店行政客房，享17樓翰林軒VIP Lounge輕食與飲品服務；持4張券則可入住君品酒店君璽雅緻客房，享旺假日不加價及行政酒廊、茶苑餐飲雙重禮遇。

持5張券可入住烏來蘇卡利‧漫活經典Villa、君品酒店君品套房，或雲品溫泉酒店尊榮山景客房。其中雲品提供一泊二食，持7張券還可升級入住雲品經典湖景客房，或選擇今年新加入的了了礁溪大地房、森林房，享一泊三食。

除聯合住宿券外，雲品溫泉酒店另推出兩款平日湖景住宿專案。其中「尊榮湖景客房平日住宿券」每張18,888元，提供雙人入住、丹彤自助餐廳一泊二食及雲水行政酒廊禮遇；「豪華湖景套房平日住宿券」每張28,888元，可入住21坪豪華套房，同樣包含餐飲及行政酒廊服務。

餐飲及泡湯商品也是今年旅展主力。君品酒店茶苑推出每張1,880元的精選牛排雙人套餐券，主餐可選16盎司爐烤肋眼牛排或威靈頓牛排；台東紅葉谷綠能溫泉園區則推出999元雙人泡湯套券，平假日皆可使用，另附餐飲抵用券及孩童免費入園一次優惠。

雲朗觀光指出，今年旅展採線上、實體雙軌銷售，線上開賣期間推出不同階段的消費抽獎活動，實體旅展則針對單筆消費滿3萬元的旅客提供抽獎機會，藉由住宿、餐飲及溫泉產品組合，擴大年末旅遊市場商機。