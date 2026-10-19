漢來美食搶攻冷凍水餃商機！新品月賣7,000包、進軍量販通路

漢來美食（1268）積極搶攻冷凍食品與居家備餐商機，旗下購物商城推出全新「漢來五星水餃」，上市短短一個月即熱銷超過7,000包，並宣布即日起進駐全台萬家福量販通路，擴大線上、線下銷售布局。隨著新品上市及實體通路拓展，漢來美食購物商城今年營業額目標上看5,000萬元。

根據市場研究機構Worldpanel調查，2025年食品類市場銷售額年增2.6%，其中冷凍水餃、冷凍點心等品類持續正成長，顯示消費者對便利備餐食品的需求穩健。漢來美食看準市場商機，將旗下餐飲品牌的研發能力延伸至冷凍食品，積極擴大宅美食商品線。

漢來美食表示，集團近年除持續拓展實體餐飲品牌，也積極發展購物商城，目前商品涵蓋乾拌麵、港式點心、台式料理、湯品及烘焙點心等九大類別，提供94款單品與組合商品，藉由餐廳料理商品化，拓展餐飲以外的營收來源。

觀察2025年購物商城銷售表現，以獲選高鐵商務艙指定點心的五星職人米菓最受歡迎，全年銷售突破1.2萬包；節慶商品「大禮包粽」銷售7,600組居次，「櫻花蝦干貝米糕與海鮮羹」則賣出逾6,900盒，港式點心系列中的珍珠丸、燒賣及韭菜餅合計也銷售約7,000盒。

此次推出的五星水餃，由集團五星主廚團隊監製研發，結合旗下湯包及粵菜品牌的料理經驗，推出高麗菜豬肉、高麗菜鮮蝦及韭菜鮮蝦三種口味，每顆重量28克，主打大規格及食材品質。

漢來美食指出，水餃採用契作高麗菜、台灣豬肉及未經化學膨發處理的馬來西亞蝦仁，並導入IQF單體急速冷凍技術，維持食材鮮度與口感，希望與一般市售冷凍水餃形成差異化。

價格方面，高麗菜豬肉水餃每包定價228元，兩款鮮蝦水餃定價288元；購物商城新品優惠價分別為188元及248元。萬家福實體門市售價則分別為218元及278元。

通路布局方面，漢來美食除自有購物商城外，已進駐momo、PChome、新光三越skm online、高鐵線上購及HOTAI購等電商平台，此次進一步打入實體量販通路，將宅美食銷售從線上訂購延伸至消費者日常採買場景，擴大品牌接觸客群的機會。