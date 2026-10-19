麥當勞松露黑堡10月21日開賣！海苔搖搖薯條、巧克力三角派回歸

迎接萬聖節商機，台灣麥當勞再掀黑色美食風潮，繼2021年推出黑堡引發話題後，今年以「探索黑的多變」為主題，自10月21日起推出五款全新主餐，包括松露黑堡系列及藜麥黑脆鷄沙拉，單點109元起；同步帶回海苔風味搖搖薯條、日本直送巧克力三角派，並首度推出黑森林冰炫風，搶攻秋冬餐飲及萬聖節聚餐商機。

麥當勞表示，此次松露黑堡系列以天然墨魚粉製成的黑色麵包搭配松露醬，推出「金薯松露安格斯牛肉黑堡」、「金薯松露脆鷄腿黑堡」、「松露安格斯牛肉黑堡」及「松露脆鷄腿黑堡」四款新品，供應至11月24日或售完為止。

其中，金薯松露安格斯牛肉黑堡採用四盎司100%安格斯純牛肉，搭配薯餅與松露醬；金薯松露脆鷄腿黑堡則以黑色脆鷄腿排搭配薯餅及松露醬，兩款單點均為119元、經典套餐189元。未搭配薯餅的松露安格斯牛肉黑堡及松露脆鷄腿黑堡，單點109元、經典套餐179元。

此外，麥當勞也推出「藜麥黑脆鷄沙拉」，以黑脆鷄腿排搭配生菜及藜麥，單點149元、經典套餐219元，擴大黑色系餐點的選擇。

配餐方面，過去曾推出的「海苔風味搖搖薯條」同步回歸，單點69元，消費者購買經典配餐並選擇大薯，即可免費升級為海苔風味搖搖薯條；購買分享盒或分享餐，也可加價3元升級。

甜點則是此次另一大亮點。麥當勞首度推出「黑森林冰炫風」，以經典黑森林蛋糕為靈感，將莓果可可醬、OREO餅乾碎片及甜筒脆片拌入冰淇淋，呈現莓果酸甜與巧克力風味，單點69元。

去年冬季引發社群討論的日本直送「巧克力三角派」也將限時回歸，以千層可可派皮包裹巧克力內餡，單點50元，鎖定巧克力愛好者及下午茶市場。

看好萬聖節聚餐需求，麥當勞同步推出多人分享組合，包括「金薯松露黑堡分享盒」，內含兩份金薯松露黑堡系列、20塊麥克鷄塊及一包大薯，售價450元起。

另有「冰酷萬聖節黑特餐」，包含一份金薯松露黑堡、一份海苔風味搖搖薯條、一杯黑森林冰炫風及一杯38元飲品，優惠價270元起，透過主餐、配餐及甜點組合，擴大節慶餐飲商機。

上述新品均自10月21日上午10時30分起開賣，供應至11月24日或售完為止。