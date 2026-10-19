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台塑生醫攜手宜蘭縣府與社區 保留魚梯溯溪路 扎根生態教育

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台塑生醫現場展示鯝魚生態缸，推展環境永續教育。台塑生醫／提供
台塑生醫現場展示鯝魚生態缸，推展環境永續教育。台塑生醫／提供

由宜蘭縣政府指導、台塑生醫主辦的「2026 宜蘭龍潭湖親子生態環境教育市集」，於10月17日在礁溪龍潭湖畔落幕。台塑生醫指出，該活動跨界整合宜蘭縣政府工商旅遊處、龍潭社區發展協會、台灣兩棲類動物保育協會、宜蘭家扶中心及在地八所公辦親子館，吸引眾多家庭共襄盛舉。此次市集跳脫走馬看花的傳統遊憩模式，以「生物多樣性串聯」為核心，透過水陸生態實體觀察、低干擾導覽與科普手作，引導民眾在休閒遊憩中體會物種共榮的價值。

台塑生醫表示，深耕「Herbelle 龍潭湖畔悠活園區」屆滿七年，台塑生醫隨著在地連結深化，積極轉型為地方的「生態領航員」。今年正式啟動為期5年的「龍潭湖水域生態保育與社區共融計畫」，展開全區魚類普查與棲地維護；此次主辦親子市集即延續這項守護精神，串聯湖畔五大區域推出動靜態兼具的環教體驗，具體實踐將預防醫學思維融入土地的保育理念。

台塑生醫也指出，針對各界關注的寂光寺旁鯝魚園區整修工程，龍潭社區發展協會李志文村長與志工團隊主動向民眾釋疑，說明該工程係因既有設施毀損由地主啟動修繕，整體規劃中「完整保留原生態魚梯」，確保圓吻鯝魚每年溯溪產卵的繁衍廊道暢通無阻，凝聚工程與生態共融的正面共識。同時，台塑生醫於地標白色貨櫃屋前設置「實體生態魚缸」，由解說人員引導遊客近距離觀察圓吻鯝魚習性與監測成果，讓保育觀念在觀光人潮中生動扎根。

龍潭湖的保育計畫也涵蓋了原生種樹蛙之棲地復育，考量人潮密集，團隊採取「隱藏棲地、減少干擾」的智慧導覽策略。志工不將遊客帶入核心棲地，而是改在步道旁以雙面手板定點解說，向民眾傳遞棲地營造故事與外來種防制觀念，示範如何降低人流對珍貴物種的衝擊。宜蘭兩棲類動物保育協會亦於現場設攤，指導親子辨識外來入侵種斑腿樹蛙，深化全民生態防護意識。

為使生態教育向下扎根，生態教室同步開辦「鯝魚鑰匙圈手作 DIY」，由志工帶領親子以鐵線編折鯝魚造型吊飾；成品亦可透過電子掃描標籤，方便遊客返家後掃描閱讀鯝魚洄游故事，延續學習效益。深耕在地 30 餘年的「醜小鴨故事劇團」亦帶來繪本導讀，引導孩子從小建立愛護水資源的習慣。現場共集結 14 個主題攤位，台塑生醫無償贊助熱銷商品供宜蘭家扶中心義賣，銷售所得全數用於弱勢扶助。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，龍潭湖風景區景藉由公私協力，更能讓觀光遊憩與生態保育深度共存。台塑生醫總經理劉慧啟亦指出，今年啟動的 5 年鯝魚科學監測計畫只是起點，未來將持續攜手縣府與在地社區，細心守護魚梯與林間微棲地，將企業 ESG 承諾轉化為具體的在地永續行動，讓龍潭湖成為全民共享的生物多樣性觀光典範。

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