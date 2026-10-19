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加價3成屋主還要賣不賣的 范秉豐：豪宅市場出現吊詭現象

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
京懋泰閤面向6,500坪向陽公園。業者／提供
京懋泰閤面向6,500坪向陽公園。業者／提供

央行管制高價住宅迄今已14年，長期打壓，讓大坪數產品淪為票房毒藥，不過，物極必反，京懋建設執行長范秉豐表示，大坪數推案長期「真空」，市場出現缺貨潮，房價開始反彈。

以桃園地區來說，他最近在桃園藝文特區想要找200坪加3~4個車位的房子，這種房子去年以前行情大約1億元上下，「現在漲到1.3億，屋主還要賣不賣的」。

缺貨潮也為建商餘屋帶來買氣，以京懋來說，今年年中股市一度盤整，旗下豪宅建案就賣了30多戶，「6000多萬的頂樓戶全部都光」。

不過，范秉豐指出，現在豪宅房市出現一種弔詭現象，大坪數中古屋很熱門，可是一些豪宅預售案銷售卻不理想。

分析原因，主要是這波股市大漲，很多人賺到錢，他們把資金抽出來，想買的是地段好，有品牌，住得舒服，能夠保值的房子，中古屋、新成屋符合他們需求，他們不會介意價格高一點。

相對的，如果位置偏一點，基地條件不夠大，產品規畫上不能滿足舒適要求的，去化就緩慢。

看準此一趨勢，京懋建設位於中路重劃區的「京懋泰閤」，推出約30戶新成屋，個案訴求約1600坪大基地，戶戶正面迎向6,500坪向陽公園，享有永久棟距與250米無邊際視野。

此外，個案跳脫傳統大坪數追求多房配置的思維，主打「75坪訂製大2房」。室內規劃近20坪客廳、餐廳、廚房公領域，客廳並取消傳統景觀陽台的視覺阻隔，以大面開窗面向公園，主臥則透過雙面採光與專屬陽台，強化私領域的完整性。

范秉豐表示，過去市場常以「房數」衡量住宅坪效，但當居住者走到更成熟的人生階段，選擇的標準也隨之提升。

對成熟換屋族而言，買一間大坪數的房子，要的不是機能更多，而是比例更舒適、動線更純粹、不是把每一坪填滿，而是要精準的取捨。讓人真正感受到從容、優雅的。

他表示，這就是京懋泰閤「75坪訂製大2房」的規劃核心。個案由國際建築團隊P&T操刀，以Art Deco語彙形塑經典建築外觀，並由景觀大師盧胤翰規劃約200坪迴游式中庭花園，搭配玻璃咖啡廳、健身瑜伽區、宴會廳等多項公設，將飯店式度假體驗帶入日常生活。

對於未來房市，范秉豐表示，近年桃園、新竹推案趨勢明顯朝小坪數產品集中，大坪數住宅出現供給缺口，對自住客及高階換屋族而言，具備舒適居住空間的住宅正成為市場稀缺產品，此一趨勢值得關注。

京懋建設執行長范秉豐。記者游智文／攝影
京懋建設執行長范秉豐。記者游智文／攝影

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