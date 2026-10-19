資遣癲癇員工卻持續徵才 物業公司遭認定身障歧視、重罰30萬元

身心障礙員工因癲癇發作，遭派駐社區要求更換，雇主雖曾提出轉調其他案場的方案，卻在協商完成前逕行辦理資遣，且持續招募同職位人員。台北市政府勞動局認定，雇主未落實合理調整義務，構成身心障礙就業歧視，裁罰30萬元並公布公司名稱及負責人姓名。業者不服提起訴願，台北市政府訴願審議委員會近日決定駁回，維持原處分。

北市某位於2025年9月1日受僱於物業管理公司的員工，被派駐台北市某社區擔任財務秘書。由於員工領有身心障礙證明並患有癲癇，任職期間多次發作，社區管理委員會基於安全考量，於同年11月要求公司更換人員。公司隨後將員工暫調至新北市總公司協助文書行政工作，後以沒有行政職缺可供轉任為由，將其資遣。

員工認為遭到身心障礙歧視，於2025年12月向台北市政府勞動局提出申訴。勞動局就業歧視評議委員會調查後，認定公司違反《就業服務法》第5條第1項規定，構成身心障礙就業歧視，勞動局因此裁罰30萬元，並公布公司名稱及負責人姓名。

公司主張，與員工進行的關懷及輔導面談，僅是心理支持，並非實質職務安置；經盤點後，財務稽核及各地區案場均無適當職缺，因此依《勞動基準法》第11條第4款辦理資遣，認為原處分應予撤銷。

不過，訴願決定書指出，公司總經理早在2025年11月13日與員工面談時，已提出轉往其他社區從事財務稽核等工作的可能性，顯示雙方已進入合理調整程序。然而，公司卻在11月19日單方面辦理資遣通報，並於11月28日通知員工資遣，未等相關安置協商完成。

更值得注意的是，公司在此期間仍持續於網路上招募同職位人員。評議委員會認為，這顯示公司仍有該職位的用人需求，與公司所稱沒有職缺的說法存在不合理之處。

決定書也指出，委員會並非僅因公司資遣身心障礙員工，就認定構成歧視。考量社區確實曾因員工癲癇發作而提出更換人員要求，公司基於員工安全考量所採取的調動，尚非當然構成歧視；但公司既已提出轉調方案，就應進一步完成協商，評估合理調整措施，而非在程序尚未完成前逕行資遣。

台北市政府訴願審議委員會認為，公司未能證明採取合理調整措施會造成過重負擔，也沒有正當理由拒絕完成安置協商，已違反《就業服務法》禁止身心障礙就業歧視的規定。因此，依同法第65條第1項及第3項規定，處以法定最低額30萬元罰鍰，並公布公司名稱及負責人姓名，原處分並無違誤，訴願駁回。