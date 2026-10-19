快訊

找槍手代測血壓逃兵役！「痞子英雄」主唱遭檢求刑2年2月

至少5人受害！屏東知名身障機構院長涉猥褻女院生 昔曾爆假縱火案

郭台銘、曾馨瑩爆各過各的！女球友撒嬌痴纏2年 夫妻心結未解

聽新聞
0:00 / 0:00

資遣癲癇員工卻持續徵才 物業公司遭認定身障歧視、重罰30萬元

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

身心障礙員工因癲癇發作，遭派駐社區要求更換，雇主雖曾提出轉調其他案場的方案，卻在協商完成前逕行辦理資遣，且持續招募同職位人員。台北市政府勞動局認定，雇主未落實合理調整義務，構成身心障礙就業歧視，裁罰30萬元並公布公司名稱及負責人姓名。業者不服提起訴願，台北市政府訴願審議委員會近日決定駁回，維持原處分。

北市某位於2025年9月1日受僱於物業管理公司的員工，被派駐台北市某社區擔任財務秘書。由於員工領有身心障礙證明並患有癲癇，任職期間多次發作，社區管理委員會基於安全考量，於同年11月要求公司更換人員。公司隨後將員工暫調至新北市總公司協助文書行政工作，後以沒有行政職缺可供轉任為由，將其資遣。

員工認為遭到身心障礙歧視，於2025年12月向台北市政府勞動局提出申訴。勞動局就業歧視評議委員會調查後，認定公司違反《就業服務法》第5條第1項規定，構成身心障礙就業歧視，勞動局因此裁罰30萬元，並公布公司名稱及負責人姓名。

公司主張，與員工進行的關懷及輔導面談，僅是心理支持，並非實質職務安置；經盤點後，財務稽核及各地區案場均無適當職缺，因此依《勞動基準法》第11條第4款辦理資遣，認為原處分應予撤銷。

不過，訴願決定書指出，公司總經理早在2025年11月13日與員工面談時，已提出轉往其他社區從事財務稽核等工作的可能性，顯示雙方已進入合理調整程序。然而，公司卻在11月19日單方面辦理資遣通報，並於11月28日通知員工資遣，未等相關安置協商完成。

更值得注意的是，公司在此期間仍持續於網路上招募同職位人員。評議委員會認為，這顯示公司仍有該職位的用人需求，與公司所稱沒有職缺的說法存在不合理之處。

決定書也指出，委員會並非僅因公司資遣身心障礙員工，就認定構成歧視。考量社區確實曾因員工癲癇發作而提出更換人員要求，公司基於員工安全考量所採取的調動，尚非當然構成歧視；但公司既已提出轉調方案，就應進一步完成協商，評估合理調整措施，而非在程序尚未完成前逕行資遣。

台北市政府訴願審議委員會認為，公司未能證明採取合理調整措施會造成過重負擔，也沒有正當理由拒絕完成安置協商，已違反《就業服務法》禁止身心障礙就業歧視的規定。因此，依同法第65條第1項及第3項規定，處以法定最低額30萬元罰鍰，並公布公司名稱及負責人姓名，原處分並無違誤，訴願駁回。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

父親欠牌照稅逾萬元過世 子女稱沒繼承遺產仍遭追繳

繼承土地無親屬設籍 需恢復一般稅率課地價稅

無薪假人數增至2762人 勞動部：逾8成可申請薪資差額補貼

公司大賺錢卻推優退！前主管曝約談內幕：近6成獲利企業照樣請你走

相關新聞

契約審閱不足5天、停車位規格未載明 北市稽查9預售屋建案揪3缺失

928預售屋推案檔期落幕，台北市政府地政局聯手財政部台北國稅局、法務局消費者保護官及建築管理工程處，於9月30日至10月2日針對北市9個預售屋建案展開聯合稽查。結果發現，9案均依規定完成銷售備查，但仍有3案存在契約、廣告及代銷業管理缺失，包括停車位尺寸規格未載明、契約審閱期不足5日，以及廣告未標示經紀業名稱，後續將依法查處。

蔣沈都更「進出口之爭」誰有道理？李同榮：漏掉這點都白忙

台北市長蔣萬安推動自主都更，將公辦都更第一階段整合意願門檻由75%降至50%，另外符合條件的大街廓基地，基準容積率由225%提高至300%。

王品人氣餐點超市買得到！石二鍋麻油雞、陶板屋紅豆奶香包開賣

搶攻秋冬火鍋及熱食商機，王品集團擴大零售食品布局，旗下石二鍋、陶板屋同步推出多款新品，包括升級版「石二鍋台味剝皮辣椒雞鍋」、「石二鍋飄香麻油雞」，以及將陶板屋人氣甜點「冷月紫米」變身為包子的「陶板屋和風紅豆奶香包」，即日起陸續進駐全聯、大全聯、7-ELEVEN、全家、愛買等零售通路，搶攻消費者在家用餐商機。

安克生醫深化史丹佛合作！呼止偵從疾病篩檢跨足治療評估

安克生醫（4188）持續深化國內外權威醫療機構的臨床合作，美國史丹佛大學睡眠中心主任Dr. Kushida近日來台，接連於台灣睡眠醫學學會與台大醫院睡眠中心20周年論壇，分享安克超音波智慧睡眠檢測系統「安克呼止偵」最新應用成果，從阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）篩檢與診斷，進一步拓展至治療選擇與病患管理，擴大產品在睡眠醫學領域的應用價值。

蔣萬安、沈伯洋為都更槓上！李同榮點最大盲點：危屋誰來救？

台北市長蔣萬安加碼推動自主都更，將第一階段整合意願門檻由75%降至50%，符合條件的大街廓基地，基準容積率由225%提高至300%。不過，立委沈伯洋質疑，都更恐面臨「入口寬、出口窄」困境，即使降低門檻，後續招商、審議及動工瓶頸若未解決，仍難加速重建。對此，房市趨勢專家李同榮指出，雙方各有道理，但都忽略最重要的建築安全問題，呼籲政府建立都更「急診檢傷制度」，讓危險建築優先重建。

中保科技董事長林建涵：鼓勵創新 審慎觀察

中保科技董事長林建涵昨（14）日表示，AI與AI Agent技術仍處初期，雖具備超越人類處理能力，但如同剛學習的小孩，缺乏控管容易出錯。面對技術快速演進，企業應在鼓勵內部創新的同時，抱持審慎態度持續觀察學習，而非盲目全面導入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。