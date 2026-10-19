契約審閱不足5天、停車位規格未載明 北市稽查9預售屋建案揪3缺失

928預售屋推案檔期落幕，台北市政府地政局聯手財政部台北國稅局、法務局消費者保護官及建築管理工程處，於9月30日至10月2日針對北市9個預售屋建案展開聯合稽查。結果發現，9案均依規定完成銷售備查，但仍有3案存在契約、廣告及代銷業管理缺失，包括停車位尺寸規格未載明、契約審閱期不足5日，以及廣告未標示經紀業名稱，後續將依法查處。

台北市地政局表示，本次稽查對象包括「久郡醴御」、「聯上和煦」、「文心天母」、「潤泰菁英匯」、「新潤嘉潤Manhattan」、「玖原馥悦」、「國美森遇」、「新濠信義」及「豐琙」等9個建案，主要針對預售屋銷售資訊申報備查、紅單及契約規範、違規轉售、不動產炒作、實價登錄，以及不動產經紀業營運與廣告等五大面向進行查核。

稽查結果顯示，9個建案均在申報備查後銷售，抽查紅單、違規轉售及不動產炒作等項目，也未發現違規情形。不過，仍有3個建案分別在契約內容、契約審閱期及廣告資訊揭露方面出現缺失。地政局除已於現場加強輔導，也將依規定進行後續查處，督促業者改善。

其中，停車位尺寸規格攸關購屋者實際使用權益，若未在買賣契約中明確載明，可能造成消費者對停車空間規格認知不一致；契約審閱期不足5日，則讓購屋者缺乏充分時間檢視動輒數百萬元甚至上千萬元的交易條款。此外，代銷業者製作的廣告未註明經紀業名稱，也涉及廣告資訊揭露及經紀業管理規範。地政局提醒，購屋民眾應留意契約內容與廣告資訊，避免因資訊不完整而衍生交易爭議。

台北市地政局局長王瑞雲提醒，民眾購買預售屋前，可透過地政局官網「預售屋專區」及「台北地政找房+」查詢建案銷售備查情形與區域房價行情，並在簽約前確實行使至少5日的契約審閱期，仔細確認交屋期限、付款方式、貸款約定、停車位規格及違約責任等重要條款。

此外，消費者也應確認現場提供的買賣契約是否與地政局備查版本一致，並可使用「預售屋契約智能問答－Hi Landy」輔助檢視契約內容，降低交易風險。

地政局強調，預售屋交易金額龐大，民眾不應只憑廣告文宣或銷售人員口頭說明就倉促簽約，應落實多看、多問、多查證。未來也將持續透過跨機關聯合稽查，督促業者落實資訊揭露及法令遵循，維護不動產交易秩序與購屋者權益。