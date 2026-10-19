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王品人氣餐點超市買得到！石二鍋麻油雞、陶板屋紅豆奶香包開賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「石二鍋飄香麻油雞」以純正黑麻油爆香老薑片，加入鮮甜雞高湯慢火熬煮，盒內附贈「台酒紹興酒包」，可依個人喜好添加。王品集團／提供
「石二鍋飄香麻油雞」以純正黑麻油爆香老薑片，加入鮮甜雞高湯慢火熬煮，盒內附贈「台酒紹興酒包」，可依個人喜好添加。王品集團／提供

搶攻秋冬火鍋及熱食商機，王品集團擴大零售食品布局，旗下石二鍋、陶板屋同步推出多款新品，包括升級版「石二鍋台味剝皮辣椒雞鍋」、「石二鍋飄香麻油雞」，以及將陶板屋人氣甜點「冷月紫米」變身為包子的「陶板屋和風紅豆奶香包」，即日起陸續進駐全聯、大全聯、7-ELEVEN、全家、愛買等零售通路，搶攻消費者在家用餐商機。

王品表示，台灣消費者秋冬偏好火鍋及熱湯料理，集團持續將旗下餐飲品牌的人氣口味轉化為零售商品，讓消費者不必出門，也能透過簡單加熱享用品牌特色餐點。

其中，「石二鍋台味剝皮辣椒雞鍋」今年升級產品規格，總重量增加至1.2公斤，雞腿肉份量提升至250公克，搭配甘甜微辣的剝皮辣椒湯頭，加熱後即可食用。

另一款「石二鍋飄香麻油雞」則以黑麻油爆香老薑片，加入雞高湯慢火熬煮，並附贈台酒紹興酒包，消費者可依個人口味自行添加，鎖定秋冬進補及暖食需求。

除了火鍋料理，王品也將餐廳人氣甜點轉化為居家食品。陶板屋推出「和風紅豆奶香包」，以品牌招牌甜點「冷月紫米」為靈感，將台灣紫米揉入包子外皮，內餡使用完整紅豆粒搭配煉乳慢火熬煮，透過電鍋或微波爐加熱即可食用。

石二鍋同步擴充居家料理產品線，推出「台味海鮮熬高湯」，選用鱸魚骨慢火熬煮，搭配扁魚、蝦米及蒜頭提味，主打無添加防腐劑，可用於火鍋、煮麵、粥品、蒸蛋及燴飯等料理，拓展消費者日常使用情境。

火鍋配料方面，石二鍋新增「黃金魚蛋」及「鮮蝦水晶餃」，前者魚漿含量達40%，後者則以鮮蝦、魚漿及筍丁製成內餡，進一步擴充品牌零售商品組合。

王品指出，這波秋冬新品即日起於王品瘋美食購物網、momo購物網，以及全聯、大全聯、7-ELEVEN、全家、萬家福、愛買等實體與線上通路陸續上市，透過餐飲品牌與零售通路結合，擴大消費者接觸品牌的機會。

石二鍋 王品

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