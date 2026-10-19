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安克生醫深化史丹佛合作！呼止偵從疾病篩檢跨足治療評估

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
Dr. Kushida（中）受邀參與台大醫院睡眠中心20周年醫學論壇發表演說。安克／提供
Dr. Kushida（中）受邀參與台大醫院睡眠中心20周年醫學論壇發表演說。安克／提供

安克生醫（4188）持續深化國內外權威醫療機構的臨床合作，美國史丹佛大學睡眠中心主任Dr. Kushida近日來台，接連於台灣睡眠醫學學會與台大醫院睡眠中心20周年論壇，分享安克超音波智慧睡眠檢測系統「安克呼止偵」最新應用成果，從阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）篩檢與診斷，進一步拓展至治療選擇與病患管理，擴大產品在睡眠醫學領域的應用價值。

史丹佛睡眠中心為全美三大睡眠中心，自2018年起與安克生醫展開國際臨床合作，現已將「安克呼止偵」正式導入臨床流程，運用於OSA患者診斷後的治療評估與轉介，朝精準、個人化的睡眠醫療發展。

Dr. Kushida表示，免過夜的「安克呼止偵」能快速、即時觀察患者的上呼吸道結構與阻塞情形，且無輻射暴露，不僅可輔助OSA評估，更能提供患者的上呼吸道特徵資訊，作為後續治療選擇的重要參考。

台大醫院口腔醫學部陳韻之醫師也於論壇分享該項檢測系統應用於OSA治療評估的研究成果，透過超音波觀察舌頭及上呼吸道結構特徵，評估患者使用止鼾牙套的治療效果。研究建立的預測模型顯示，對治療效果的辨識能力超過8成，有助於醫師評估患者使用止鼾牙套的適配性。

安克生醫總經理李伊俐表示，從前端篩檢、上呼吸道結構評估，到後續治療選擇與病患追蹤管理，安克超音波智慧睡眠檢測系統的臨床應用正持續拓展。未來將結合台灣AI與超音波醫材研發優勢，深化與國內外權威醫療機構合作，累積臨床實證，推動創新醫療技術走向全球市場。

安克生醫

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