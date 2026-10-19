蔣萬安、沈伯洋為都更槓上！李同榮點最大盲點：危屋誰來救？

台北市長蔣萬安加碼推動自主都更，將第一階段整合意願門檻由75%降至50%，符合條件的大街廓基地，基準容積率由225%提高至300%。不過，立委沈伯洋質疑，都更恐面臨「入口寬、出口窄」困境，即使降低門檻，後續招商、審議及動工瓶頸若未解決，仍難加速重建。對此，房市趨勢專家李同榮指出，雙方各有道理，但都忽略最重要的建築安全問題，呼籲政府建立都更「急診檢傷制度」，讓危險建築優先重建。

李同榮表示，蔣萬安著重擴大都更入口，沈伯洋則關注出口效率，兩人爭論的是行政效率，卻忽略公共安全與資源分配，都市更新不應只比誰進得快、誰出得快，更應思考哪些建築最需要優先處理。

他以醫院急診為例指出，醫院不只要提高掛號與看診效率，更重要的是建立檢傷分類制度，讓危急病患優先獲得救治，都更也是如此，「不是誰先掛號就先治療，也不是誰最有錢就先開刀，而是誰最危險，就應優先處理！」

針對蔣萬安都更新政，李同榮提出「三好、兩壞」分析。三大優點包括降低整合門檻，讓老舊社區更容易啟動更新；提高容積誘因，改善重建財務可行性；以及政府提前介入，強化行政協調與審議效率，有助突破長期整合僵局。

不過，他也提出兩大警訊。首先，現行制度過度依賴地主意願及土地開發價值，可能使高價地段、整合容易的老屋優先重建，真正危險的建築反而因整合困難而持續等待，形成「老重於危」的問題。

其次，容積獎勵未必愈高愈好。李同榮指出，容積提高可能同步推升地主對分回坪數及補償條件的期待，反而增加整合難度，甚至使建商退出。他直言，「政府愈加碼、地主愈期待、整合愈困難」，公共資源不應淪為私人利益競逐的籌碼。

為此，李同榮提出都更制度化三大改革，主張政策應從「以老論獎」轉向「以危論序」。

首先，政府應化被動為主動，全面盤點高風險建築，依結構安全、耐震能力、人口密度及救災條件，建立優先更新清單，不再單純以地主整合速度決定更新順序。

其次，建立危險建築分級資料庫，全面推動老舊建築安全快篩，針對高風險建物進一步進行專業鑑定，依危險程度分類管理，精準配置重建及補強資源。

第三，建立差別治理機制，針對極危建築提高重建誘因、保障住戶安置，必要時依法強制處置；次危建築則提供耐震補強及修繕補助，延長使用年限；一般老屋則鼓勵自主更新或整建維護，避免所有建築一律走向拆除重建。

李同榮進一步表示，都更應建立「入口要分類、過程要分流、出口要加速」三道關卡。入口透過安全快篩辨識高風險建築，過程依危險程度與整合條件分流處理，出口則透過行政協調、審議簡化及合理安置，加速危屋重建與老屋補強。

他認為，蔣萬安的入口改革與沈伯洋的出口質疑並不衝突，兩者應相輔相成，但若缺乏危險分級制度，即使都更案件增加、審議速度加快，也不代表城市安全獲得改善。

李同榮強調，都更應從被動整合走向主動治理，讓危屋重建與老屋延壽並行，「都更的終極目標，不是容積最大化，而是城市安全最大化！」他呼籲，「老屋可以等，危屋不能拖；容積可以談，安全不能賭」，讓真正危險的建築優先獲得處理。