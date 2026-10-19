和泰車旗下國瑞汽車品質掛保證 反攻原產地

豐田全球產能重新布局，台灣躍居戰略要角。美國關稅政策與中東戰事衝擊原有汽車產銷布局，豐田逐步調整全球產能配置，和泰車（2207）旗下國瑞汽車憑藉製造效率、品質及成本控制能力，反攻日本並朝豐田全球第四生產基地挺進。

國瑞過去出口車輛主要銷往中東，但近年中東地緣政治風險升高，海運航程及物流成本增加，影響原有出口業務。另一方面，美國關稅政策促使國際車廠重新評估各地生產及供應安排，如何在不同市場間調配產能，成為汽車業共同面臨課題。

今年3月，國瑞汽車董事長東崇德來台時即指出，面對全球汽車產業環境變化，豐田將借重台灣既有生產量能，擴大供應海外市場，其中包括日本。隨著Noah、Voxy量產，這項布局已進入執行階段。

豐田過去在日本主要有三河、九州、東北三大生產地區，日本本土市場主力車款也以當地工廠製造為主。此次將Noah、Voxy部分生產工作交由國瑞觀音廠承接，並與日本愛知縣富士松工廠並行生產，顯示豐田開始借重海外基地供應日本市場。

國瑞能取得訂單，與多年累積的製造管理及成本競爭力有關。台灣汽車零組件供應鏈完整，國瑞也長期採用豐田生產管理制度，具備穩定量產能力，可在既有製造基礎上承接新車訂單。

對台灣汽車產業而言，整車回銷日本不僅增加出口機會，也可能帶動相關零組件、物流及製造服務需求。不過，實際效益仍須視新車國產化比率、零件採購結構及未來量產規模而定。