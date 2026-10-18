歷來最大規模！台灣200人前進南韓江陵ITS世界大會 中保科應邀論壇演說

第32屆「2026智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」將於10月19日至23日在韓國江陵登場，匯聚全球91個國家參與。中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）此次籌組約200人的台灣產官學研代表團，為歷來最大規模，由團長協會理事長曾詩淵領軍，並由交通部政務次長陳彥伯、臺北市政府副秘書長林士斌共同帶隊，展現台灣迎向2029台北ITS世界大會的企圖與實力。

此次台灣不僅參與人數創新高，在國際專業議程也積極發聲，共參與10場論壇演講、發表35篇論文，並主持9場專業場次。臺北捷運更以「Connected World: Designing Human-Centered and Inclusive Mobility for All」獲頒產業成就獎，凸顯台灣在智慧運輸領域的技術成果與國際能見度。

中華智慧運輸協會並攜手臺北市政府設置「台灣台北館」，集結臺北捷運、YouBike、遠傳電信、中保科技、國雲智慧停車、華電聯網、義隆電子、阜爾運通、微端智能等單位，展現台灣從智慧交通、公共運輸到智慧城市的「Team Taiwan」整合實力。

協會理事長曾詩淵表示：「從2026江陵到2029台北，我們不只是參與世界大會，更是在為三年後台灣站上全球ITS舞台做準備。期待結合政府、城市、產業及學研力量，讓世界看見台灣，也讓台灣ITS產業進一步連結國際。」

產業方面，中保科技董事長暨台灣智慧城市產業聯盟會長林建涵亦於大會期間發表「The Evolution of Mobility : Localized Innovation and New Ecosystems」專題演講，分享智慧移動、在地創新與新生態系的發展觀點，進一步提升台灣智慧城市產業在國際舞台的能見度。

2029 ITS World Congress國際大使張學孔教授表示：「2029 ITS World Congress不只是一場國際盛會，更是讓世界看見台灣智慧運輸創新與實際應用成果的重要舞台。身為2029 ITS World Congress國際大使，我期待持續深化台灣與全球ITS夥伴的交流合作，也誠摯邀請世界各地的朋友，2029年齊聚台北，共同探索智慧移動的未來。」

此次江陵行也是台灣為2029年第35屆ITS World Congress在台北舉行的重要暖身。代表團將舉辦「江陵ITS台灣之夜」，並與日本、韓國、新加坡、澳洲等國進行交流；10月23日閉幕典禮更將播放2029 ITS World Congress宣傳影片，正式向全球發出「2029相約台北」的邀請。

從2026江陵到2029台北，台灣正從ITS世界大會的重要參與者邁向主辦者，以歷來最大代表團及高密度的國際專業參與，讓世界看見台灣智慧交通與智慧城市的實力。