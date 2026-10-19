點子農場／給未來台北市長的文化備忘錄

台北市長選情正熱，各方政見點子紛紛出籠。也讓我想起十年前輔選的一些記憶。

2016年，昔日在自由時報共事的老同事姚文智邀請我擔任他競選台北市長的顧問，參與文宣、品牌與話題策略。

當時我提了三個文化點子，最後都沒有被採用。選舉早已結束，但點子卻還在。我想，今年不論誰當選，台北都需要一套能讓市民有感的文化政策。所以我把這三個點子重新整理，寫成一份備忘錄，寄給未來的台北市長。

【備忘一】台北頭文字：用26個字母，寫一份城市文化議程

當年的構想是做一個線上加線下媒體、出一本書。從A到Z，用26個英文字母提出台北文化的26個未來：A是Art，藝術建設；B是Book，出版與閱讀；C是Cafe，咖啡館與城市；D是Dating，相遇與愛情…一路寫到Z。

文化政策最大的問題，往往是說得太抽象。「文化立市」、「美學城市」這類口號，市民聽完記不住。字母則不同，它簡單、好記，又能一個一個展開。

建議新任市長上任第一年，就發布一份「台北A to Z」文化議程，每兩周推出一個字母，搭配一項具體政策與一場市民對話。一年下來，26個字母就是一本城市文化白皮書，也是一份可以逐項檢驗的施政清單。

【備忘二】市民電影院：讓市長每個月坐下來聽

當年這個點子叫「文智電影院」，念快一點就是「蚊子電影院」。構想是在台北各里，每月放一場和台北有關的電影。

電影放完，燈一亮，候選人和里民、里長坐在板凳上聊天，聽他們對市政的意見。選舉時這是拜票方式，當選後它可以成為聆聽市民的方式。

建議市府每月選一個行政區，放映一部台北題材的電影，國片、紀錄片、老電影都好。映後由市長或相關局處首長出席座談，現場聽取市民建言，並在一個月內公開回覆處理進度。

電影是門票，對話才是主菜。它把文化活動和公民參與綁在一起，也讓市長從台上走到台下，從演講者變成傾聽者。

【備忘三】城市夜騎：讓市長在夜裡認識台北

當年的第三個點子叫「蚊子夜騎」：看完電影、聊完天，大家一起騎Ubike出發，在夜裡掃街，一路問候鄰里。

台北的白天屬於上班族和車流，夜晚才屬於生活。巷弄裡的小店、深夜的市場、公園裡運動的長輩、獨立書店與小酒館，都是一座城市真正的文化地景。

建議未來市府把夜騎做成固定的城市活動：每月一條路線，由市長帶隊，邀請在地店家、文史工作者與市民同行，沿途介紹街區故事，也順便檢查路燈、人行道與夜間安全。它同時是文化導覽、市政巡查與夜間經濟的推廣。

這三個點子其實是一套組合拳：台北頭文字負責「說」，里民電影院負責「聽」，城市夜騎負責「走」。說出願景，聽見民意，走進街區。

創意上，有字母、有電影、有單車，好記又有畫面；公益上，讓文化政策具體化，讓市民的聲音被聽見；生意上，成本不高，話題性強，還能帶動書店、戲院、小店與夜間消費，累積成城市的內容資產。

當年也曾建議姚文智協助故宮為漫畫家鄭問辦展，後來真的實現了。那次經驗讓我相信，好的文化點子可以跨越選舉的輸贏，終究會找到實現的時機。

這三個點子，我放了將近十年。親愛的未來市長，不論你是誰，都歡迎拿去用。台北，值得一套永續共好的文化政策。