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安成生技泡泡龍症新藥解盲出爐 未達統計學顯著意義

中央社／ 台北18日電

安成生技今天傍晚召開重大訊息記者會，宣布旗下用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症（俗稱泡泡龍症）的開發中新藥，第2、3期臨床試驗主要療效指標結果，給藥組與安慰劑組之間差異未達統計學顯著意義。

安成生技表示，根據主要療效分析結果，給藥組與安慰劑組間雖未達統計學上的顯著差異，但各項療效指標及次族群分析觀察到給藥組療效一致優於安慰劑組；在攸關患者生活品質的兩項關鍵次要療效指標疼痛與搔癢程度，在治療8週後與基線的差值，和安慰劑相比均達統計顯著。

安成生技指出，公司長期與世界各地病友團體保持良好關係，未來將持續深化合作，共同推動與法規單位的溝通。後續將盡速進行完整數據分析，以評估修正下一階段開發策略。

安成生技表示，目前計劃於2027年第1季與美國食品暨藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）進行諮詢會議，積極朝取得藥證的法規途徑推進。

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