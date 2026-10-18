星宇直飛布拉格載客率逾8成 看好台積電效益、未來商務需求將再增溫

星宇航空（2646）8月開航布拉格直飛航線，10月起增為每週4班；星宇航空表示，布拉格航線開航後載客率約82%，進入11月歐洲旅遊淡季仍維持8成以上，預期明年台積電歐洲廠量產，商務需求將再增溫，有望再增溫。

依據捷克觀光局資料顯示，2025年1至8月，台灣旅客到訪捷克的人數為10.27萬人，今年已成長至10.88萬人次，年增5.9%。其中今年 8月台灣旅客到訪捷克的人數為1.59萬人次，比去年8月1.31萬人次，年增21.07%。

星宇航空今年首度進軍歐洲，8月開航台北—布拉格直飛航線，10月起增為每週4班，和先前已開航的華航形成10月起台捷兩地「天天有航班」的直飛網絡。由於布拉格位於歐洲中心點，以布拉格為中心旅遊歐洲的需求強勁，即使星宇與華航都飛航布拉格，普遍載客率都相當不錯。截至目前為止，旅客 仍是主力，但隨著半導體產業在歐洲布建供應鏈，商務需求增加，前景持續看好。

星宇航空公關長梁文龍指出，目前布拉格航線自8月1日開航後，單月載客率82%，之後10月起增班為4班，直到進入歐洲淡季的11月仍維持8成以上的載客率，旺季來自台灣旅客前往布拉格，淡季則受惠捷克赴台灣並轉機日本的挹注，看好布拉格直飛效益，能串起台灣與捷克在觀光以及企業投資、半導體供應鏈的合作。

捷克布拉格擁豐富的觀光資源，包括橫跨伏爾塔瓦河的14世紀古老石橋「查理大橋」、布拉格市中心制高點「佩特任山」纜車、布拉格歷史核心樞紐老城廣場、天文鐘等。星宇航空也邀請蔡依林擔任布拉格航線大使合作，由蔡依林以單曲製作人身分操刀，將當年代表作「布拉格廣場」重新詮釋。

另一方面，隨著台積電在德國德勒斯登（Dresden）設廠，進一步帶動台灣供應鏈業者赴其鄰國捷克布局，台灣高美可科技已計畫在位在德捷邊境的捷克烏斯季州（Ústí nad Labem）投資建廠，從事半導體零件組清洗與表面處理業務，也讓布拉格「直飛效應」從觀光延伸至半導體等產業投資面向。