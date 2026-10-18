星宇直飛布拉格載客率逾8成 拓展觀光助半導體供應鏈串聯

星宇航空8月開航布拉格直飛航線，10月起增為每週4班。星宇表示，布拉格航線8月開航後，單月載客率約82%，進入11月歐洲旅遊淡季仍維持8成以上，除拓展雙邊觀光旅客商機，也有助串聯雙邊企業投資及半導體供應鏈交流。

星宇航空今年首度進軍歐洲，8月開航台北－布拉格直飛航線，10月起增為每週4班，和先前已開航的華航形成10月起台捷兩地「天天有航班」的直飛網絡。

星宇航空公關長梁文龍指出，布拉格航線自8月1日開航後，單月載客率82%，之後10月起增班為4班，進入歐洲淡季的11月仍維持8成以上的載客率；旺季來自台灣旅客前往布拉格，淡季受惠捷克赴台灣並轉機日本的挹注，看好布拉格直飛效益，能串起台灣與捷克在觀光以及企業投資、半導體供應鏈的合作。

根據捷克觀光局資料顯示，2025年1至8月台灣旅客到訪捷克人數為10.27萬人，今年已成長至10.88萬人次，年增5.9%。今年8月台灣旅客到訪捷克的人數為1.59萬人次，比去年8月1.31萬人次，年增21.07%。

捷克布拉格擁有豐富觀光資源，包括橫跨伏爾塔瓦河的14世紀古老石橋「查理大橋」、布拉格市中心制高點「佩特任山」纜車、布拉格歷史核心樞紐老城廣場、天文鐘等。星宇航空也邀請歌手蔡依林擔任布拉格航線大使，由蔡依林以單曲製作人身分操刀，將代表作「布拉格廣場」重新詮釋。

另一方面，隨著台積電在德國德勒斯登（Dresden）設廠，進一步帶動台灣供應鏈業者赴其鄰國捷克布局。台灣高美可科技已計劃在位於德捷邊境的捷克烏斯季州（Ústí nad Labem）投資建廠，從事半導體零件組清洗與表面處理業務，也讓布拉格「直飛效應」從觀光延伸至半導體等產業投資面向。

此外，星宇航空攜手日本藝術家空山基（HajimeSorayama）將兩架新世代Airbus A350-1000塗裝為「空山金」與「空山銀」藝術機，已於7月起投入日本東京、美國鳳凰城航線，並於9月1日起執飛布拉格航線，自10月1日起AIRSORAYAMA主題航班啟航，從機場報到、登機到機上安全影片與主題備品都融入藝術概念。

梁文龍受訪表示，目前東京航線早班載客率大約9成左右，日本市場需求一直很大，淡季表現如旺季，鳳凰城也維持高載客率，藝術機投入東京、鳳凰城、布拉格航線後都帶動載客率提升。