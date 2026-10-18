憂花生恐受零關稅衝擊 鄉林董座賴正鎰：挺小農是企業責任

台美關稅談判牽動國內農業市場，花生產業恐首當其衝。鄉林集團董事長賴正鎰17日表示，若未來美國花生以零關稅進口台灣，價格可能僅有國產花生的一半甚至三分之一，恐衝擊國內農民收益及加工產業。為支持家鄉雲林農民，鄉林集團在新北市新莊舉辦農產品展售活動，並號召更多企業加入採購行列，協助小農拓展銷售通路。

賴正鎰指出，雲林是全台最大花生產地，產量約占全國八成，若台美貿易協定開放美國花生零關稅進口，且取消特別防衛措施（SSG），低價進口花生恐對國內產業形成壓力。

他分析，美國去殼花生進口價格可能僅有國產花生的二分之一至三分之一，除了影響農民種植意願，甚至可能導致部分農民縮減耕作面積，連帶衝擊花生醬、花生糖及花生粉等加工產業。儘管政府已提出規劃300億元農安基金協助農民，仍須持續關注政策對產地的實際影響。

賴正鎰表示，過去擔任雲林同鄉總會總會長期間，也曾因進口大蒜衝擊國內蒜農，結合鄉林文教基金會及同鄉會力量，在台北、台中舉辦農產品展售會，協助農民開拓市場。此次再度號召企業投入，希望透過企業採購及消費者支持，降低農民面臨的市場壓力。

鄉林集團自10月17日起，連續兩個周末在新莊公園路舉辦「你農我儂・鄉林挺小農」活動，集結11個雲林農產品及加工品攤位，販售花生、蒜頭、醬油、黑豆及蒲燒鰻魚等產品，並推出限量25箱的雲林斗六西施柚，吸引民眾搶購。

除了支持農業，鄉林也持續深化新莊房市布局。賴正鎰指出，鄉林自2011年推出「鄉林淳風」以來，陸續開發「鄉林靜安」、「鄉林淳青」及「鄉林淳真」，深耕新莊市場超過15年，今年將重返新莊，於公園路鴻福段基地推出第五案。

「公園路鴻福段」新案基地面積約1,005坪，鄰近頭前重劃區、新莊副都心及捷運頭前庄站，規劃興建地上24層、地下五層SRC鋼骨鋼筋混凝土大樓，總計252戶，主力產品為27至33坪的二至三房住宅。

賴正鎰表示，建築開發不應僅止於住宅銷售，更應與在地生活及土地文化結合。此次新案將導入ESG概念、耐震標章及空中農場設計，延續過去「鄉林靜安」社區一畝田的規劃，讓住戶在都市住宅中體驗農作，也藉由社區活動串聯農業產地與城市居民，深化企業與地方的連結。