關係企業借名徵才也違法！職缺與求職廣告不符 雇主遭罰30萬元

企業透過關係企業名義招募員工，也可能踩到徵才廣告不實的紅線！北市某股份有限公司以自身名義刊登行政櫃台人員職缺，但求職者發現實際雇主卻是另一家職能治療所，且最後任職的職稱也與廣告不符，求職者檢舉後，公司遭台北市勞動局開罰30萬元。公司不服提起訴願、辯稱已在面試時說明實際任用資訊，仍遭台北市政府訴願會駁回訴願。

接獲民眾投訴，台北市勞動局查出，某家股份有限公司於2025年在求職網站刊登「行政櫃台人員（北投）」職缺，廣告上列出的雇主是該公司，但實際雇主卻是另一家職能治療所。經查，兩者屬於關係企業、負責人相同，但公司在徵才廣告中並未揭露實際聘僱單位，且陳情人最後入職的職稱，也不是廣告所列的行政櫃台人員，而是「職能治療所正職儲備分院副經理」。

面對勞動局調查，公司於2026年4月28日書面說明表示刊登職缺是基於關係企業整體人力運用及職務調配需求，實際面試及後續任用則由職能治療所負責。公司並稱，面試初期就已向應徵者說明實際工作地點、勞動契約簽訂對象，以及勞健保投保單位，並無刻意隱瞞或誤導求職者，也沒有證據顯示求職者因此受到權益損害。

不過，台北市勞動局認為，徵才廣告所列雇主與實際雇主不同，且職缺名稱也與求職者最後任職的職稱不一致，已涉及不實徵才廣告，因此於2026年5月6日依《就業服務法》裁處公司30萬元罰鍰。

公司挨罰後不服，主張兩者是關係企業，且已在面試時說明實際任用資訊，請求撤銷處分；即使認定違規，也應考量個案情節減輕罰鍰，遂於同年6月9日提起訴願。

台北市政府訴願會審理後認為，公司與職能治療所雖為關係企業，但仍是不同的法律主體，不能以其中一家公司的名義代替另一家刊登職缺。面試時補充說明實際任用資訊，也不能改變原始廣告內容與事實不符的情形，因此認定勞動局裁罰並無不當，於2026年9月3日決定駁回訴願，維持30萬元罰鍰。