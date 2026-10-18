房市回溫訊號浮現！遠雄明年推5大案 總銷逾695億

央行放寬第二戶房貸成數後，房市買氣是否回溫，成為市場觀察重點。遠雄房地產總經理張麗蓉表示，近期案場來客數尚未明顯增加，但重複來訪的客戶變多，顯示部分自住買方態度轉趨積極。看好市場需求，遠雄建設明年規劃推出五大案，總銷約695億元，若加計地主分回可售金額，整體推案規模達914億元，其中桃園將是布局重心，鎖定龜山A7及中壢體育園區等區域。

遠雄房地產日前舉辦板橋「遠雄合雅」新案啟動儀式，被問到近期市況，張麗蓉表示，央行政策調整後，市場來客量表現持平，但近期客戶回訪情形增加，以板橋「遠雄合雅」為例，購屋客群約95%為自住客，反映市場需求仍以實際居住為主。

她指出，今年房市表現逐步改善，政策鬆綁也讓部分購屋族感受到貸款條件較為友善，後續仍須觀察成交量能否持續回升。

遠雄建設總經理王耀堂表示，公司今年截至7月的整體業績已追平去年全年水準，全年表現可望優於去年。對於明年市場，持審慎樂觀看法，整體業績可望成長，但房市回溫幅度及速度仍存在不確定性，推案策略將以穩健為主。

明年推案布局方面，張麗蓉表示，桃園將成為遠雄重要戰場，預計明年第1季推出中壢體育園區周邊住宅案，總銷近百億元；龜山A7則規劃大型住宅案，總銷約400億元，預計第3季推出。此外，遠雄也將推出總銷約90億元的泰山廠辦案，高雄則有兩案接續布局，合計五大案。

王耀堂表示，選地除了考量土地條件與開發效益，也會評估區域發展、生活機能及長期居住需求，藉此降低市場波動對推案的影響。從布局方向來看，住宅案與廠辦產品並行，反映公司在住宅市場之外，也持續關注產業發展帶動的商用不動產需求。

至於目前銷售中的板橋「遠雄合雅」，自今年4月開賣以來，銷售已突破110戶，規劃24至66坪、二至四房產品，預計2029年第3季完工。張麗蓉指出，在房市進入理性選擇階段後，購屋者對地段、格局及居住品質的考量更加明確，成熟生活圈與自住需求仍是市場重要支撐。

遠雄建設總經理王耀堂（右）與遠雄房地產總經理張麗蓉。圖／遠雄提供