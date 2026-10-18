安全行車不分品牌和泰汽車表揚優良駕駛

和泰汽車持續推動商用車道路安全文化，2026年「HINO運轉幸福家」優良駕駛招募活動共吸引266位駕駛報名，經資格審核後，194人獲選優良駕駛，其中包括18位其他品牌駕駛，涵蓋FUSO、ISUZU及SCANIA等，展現「安全行車不分品牌」的精神。

和泰汽車18日舉辦頒獎典禮，肯定駕駛長期落實安全駕駛與車輛保養的努力，並結合政府、企業及家庭力量，擴大道路安全的影響力。

和泰汽車商用車營業本部本部長賴光雄表示，和泰汽車秉持「安全人人有責、責任不分品牌」的理念，自第二屆起，將活動從原本以HINO及TOYOTA商用車駕駛為主，擴大開放各品牌商用車駕駛參與。今年活動邁入第三屆，共有266人報名，其中6位駕駛連續三年獲選優良駕駛，展現安全是日復一日累積的習慣，也是對道路使用者的責任。

賴光雄指出，舉辦活動的目的，是讓優良駕駛的表現被看見、良好行為獲得肯定，進而產生正向影響，帶動更多人重視道路安全。除了駕駛個人的自律，企業的認同與支持也是落實道路安全的重要力量，因此今年首度新增企業團體報名機制，希望將安全意識從個人延伸至企業、車隊，再由車隊帶動更多企業共同參與。

今年活動採取「不限品牌、不限名額」的評選方式，凡駕駛3.49噸（含）以上商用車，近三年無肇事紀錄、近一年無交通違規，且近一年完成原廠定期保養兩次（含）以上，經審核符合資格者，即可獲選優良駕駛。獲獎者可獲得2萬元獎金及保養費支持，連續三年獲獎者另有加碼獎勵，鼓勵駕駛持續維持良好行車習慣。

除了表揚駕駛，和泰汽車也重視駕駛背後的家庭支持。今年持續攜手財團法人和泰純青社會福利基金會推動優良駕駛子女獎學金，共有71位優良駕駛子女獲得獎學金，希望透過教育支持，讓孩子看見父母長期堅守道路安全的付出，也將安全、責任與榮譽的價值延伸至家庭。今年和泰產險也加入活動，共同支持優良駕駛及其家庭。

和泰汽車表示，今年首度邀請交通部公路局擔任合作單位，並攜手和泰純青社會福利基金會及和泰產險推動活動，從優良駕駛表揚、企業車隊參與到子女教育支持，建立更完整的道路安全推廣機制。

和泰汽車長期投入商用車市場，除提供產品與服務，也持續運用企業力量推動道路安全。未來將持續串聯政府、企業與社會資源，鼓勵商用車駕駛遵守交通規則、落實車輛定期保養，讓安全意識從個人延伸至車隊與企業，共同打造更安全的用路環境。

「HINO 運轉幸福家」今舉行2026 優良駕駛頒獎典禮。記者黃淑惠／攝影

和泰汽車推動商用車道路安全文化，2026年「HINO運轉幸福家」優良駕駛招募頒獎。記者黃淑惠／攝影

和泰汽車2026年「HINO運轉幸福家」舉行頒獎典禮。記者黃淑惠／攝影