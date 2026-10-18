新光醫院宣布全員加薪4% 桂蘭大樓啟用、智慧醫療布局帛琉

新光醫院桂蘭大樓18日正式落成啟用，新光醫院董事長吳東進宣布，自今年12月1日起，全體員工將再加薪4%，這也是繼過去三年護理人員加薪七次、累計調幅超過28%後，再度宣布調薪。

此外，新光醫院也將分享桂蘭大樓智慧醫院建置及管理經驗，協助帛琉規劃80床新醫院，擴大台帛醫療合作。

新光醫院18日舉行桂蘭大樓落成啟用典禮，賴清德總統親自出席。吳東進致詞時表示，賴總統相當重視醫護人員待遇，經常在醫界場合提到優化醫護薪資的問題。新光醫院過去三年已為護理人員加薪七次，累計調幅超過28%，為進一步改善員工待遇，決定自12月1日起，為全體員工再加薪4%。

吳東進指出，醫療支出從來不是成本，而是對國家競爭力最關鍵的投資。總統的健康政策推動到哪裡，新光醫院就率先響應、支持到哪裡。

除了改善員工薪資待遇，新光醫院也透過新建醫療大樓及導入智慧科技，減輕醫護人員的工作負擔。吳東進表示，新落成的桂蘭大樓規劃210間單人病房，全面推動全責照護與智慧感測，希望運用科技減少醫護人員繁瑣的工作，讓醫護人員有更多時間照顧病患。

他強調，科技不是為了取代人力，而是要替醫護人員減壓，把瑣碎的工作負擔拿掉，將溫暖的笑容與時間重新還給醫護人員與病患。

在醫療防災韌性方面，新光醫院推動「72小時孤島運作計畫」，希望在面對極端災難時，仍能維持醫療運作，成為民眾的重要醫療後盾。

新光醫院院長侯勝茂表示，桂蘭大樓於2023年2月23日動土，當時擔任副總統的賴清德親自出席動土典禮，歷經41個月興建，如今順利落成啟用。這座新大樓的完成，也象徵新光醫院邁向另一個發展階段。

侯勝茂指出，新光醫院與帛琉的醫療合作多年，多年來持續派遣醫療團前往帛琉，為當地民眾提供醫療服務，並透過轉診機制，累計協助超過6,500位帛琉人士來台至新光醫院就醫。

隨著帛琉規劃興建新醫院，新光醫院也有機會進一步擴大雙方醫療合作。侯勝茂表示，新光醫院的姊妹院Belau General Hospital（帛琉國家醫院），正規劃興建一座80床的新醫院。新光醫院非常樂意分享桂蘭大樓在智慧醫院規劃、建置及管理方面的經驗，為帛琉醫療發展貢獻心力。

侯勝茂並提到，吳東進七年前曾獲帛琉國會頒授榮譽公民殊榮，雙方長期建立深厚友誼，也為未來醫療合作奠定基礎。

吳東進表示，新光醫院成立34年來，累計門診及住院服務超過4,730萬人次，並有85,406名新生兒在新光醫院出生。此次桂蘭大樓以母親之名命名，具有家族傳承的特殊意義，象徵上一代開創事業、這一代壯大事業，未來第三代則要在傳承基礎上持續創新。

他強調，新光醫院將秉持創院初心，持續改善醫護人員待遇、推動智慧醫療及強化醫療韌性，邁向下一個發展階段。