胡連成立50年首次國際併購 張子雄：開始打世界盃

汽車連接器大廠胡連即將迎接50歲生日，公司發動成立以來首起國際併購案，8月董事會通過擬投資取得義大利汽車線束專業製造商8成股權。胡連董事長張子雄宣示，「胡連要開始打世界盃」。

胡連是台灣最大的車用連接器製造商，成立於1977年6月，總部在台灣，主攻中國汽車市場，超過7成以上營收來自中國，主要客戶囊括比亞迪、長安汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等中國一線車廠。

張子雄表示，中國車市是全球重中之重；以2025年為例，全球汽車銷售量約9500萬輛，中國就占其中近3000萬輛，穩居全球最大汽車市場。更重要的是，中國車廠近年在全世界攻城略地，根據日媒報導，2025年中國車企總銷量近2700萬輛，首度超越日本車企的2500萬輛，躍居全球第一。

張子雄觀察，全球汽車行業正處於前所未有的變革，包括新能源車、自駕駛等，讓市場出現洗牌；胡連從中國市場出發，站穩腳步後，要開始前進國際市場。隨中國汽車產業崛起，歐洲車廠面臨非常大挑戰，正在重塑供應鏈，對胡連而言是非常好的機會。

胡連董事會8月通過擬以576萬歐元（約新台幣2.14億元），透過旗下歐洲子公司，投資取得義大利汽車線束製造商8成股權。

張子雄難掩驕傲表示，自己不會義大利文，連英文都不大好，怎麼國際併購。好在幾個兒子都進到公司幫忙，年輕一輩英文好，更有國際觀，「要帶著公司開始打世界盃」。

此次義大利汽車線束商併購案，就是由張子雄的二兒子、現任胡連全球行銷業務事業群執行副總經理張少謙出馬，遠征義大利多次，前後花了2、3年時間才談定。

張少謙告訴中央社記者，此次收購對象是個家族企業，在義大利當地頗有名望，事業版圖橫跨地產、製造等許多產業，與義大利知名超跑家族是世交；一直以來，昂貴義大利超跑裡頭的線束，多數是由此公司負責供應Prototype原型線與設計，屬於一階（Tier 1）供應商。

張少謙表示，此次收購案，原股東家族特別保留20%股權，現任經理人也都將留任，雙方團隊將共同合作，攜手拓展國際市場。

胡連評估透過此次併購案，一方面有助胡連跨足高端重機與頂級超跑供應鏈，達到技術升級與多元產業延伸的效果；另一方面，可分散單一區域市場的風險。胡連內部已設下目標，到2030年，非中國市場營收占比要從目前的3成提升到4成。