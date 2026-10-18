2026中小企永續翻轉競爭力／高柏攻散熱 開創循環經濟

「熱，是未來共同的挑戰。」專注於解決各種導熱、散熱問題的高柏科技執行長室副總暨永續長鄭鴻儒指出，隨著設備功率持續提升，散熱不再是配角，而是影響產品效能、可靠度與能源效率的重要關鍵。

近兩年，高柏科技員工數從約180人快速成長至全球近400人，增幅逾一倍。訂單成長主要來自三大領域：AI伺服器、電動車以及儲能系統。

鄭鴻儒表示，「高柏科技不只賣單一散熱產品，而是在產品開發初期就深入參與客戶專案，更提供完整的散熱解決方案。」從單晶片元件、消費性電子產品、整套系統模組，包括大型資料中心機櫃的散熱規劃與設計。

高柏科技「從初始設計、模擬、規劃到產品整合，全程參與客戶的開發流程，協助解決從晶片到資料中心等不同層級的散熱挑戰。」鄭鴻儒說。

專注於高效率的散熱管理，高柏科技正穩步走向全球市場。如今與多家國際科技企業展開合作，包括全球電商龍頭亞馬遜（Amazon）在通訊領域提供5G與6G通訊設備的散熱解決方案；AI伺服器與國內主要伺服器代工廠包括緯穎科技、廣達電腦等合作；並參與電動車大廠Tesla供應鏈，與台達電在能源充電與儲能系統專案上合作。

鄭鴻儒表示，「團隊會依照不同產品需求，評估採用風冷、水冷或其他散熱技術，並透過模擬分析找出最佳方案，在高效能與節能減碳取得平衡。」

他進一步指出，AI與永續其實密不可分，「AI發展是帶動散熱技術成長的重要關鍵之一。企業必須在維持高效運算的同時，控制溫度上升，避免不必要的能源浪費。」

開發新材料 降低碳排

高柏科技並積極投入可回收材料開發，進一步降低產品生命周期中的碳排放與環境負擔。鄭鴻儒說，「目前已有兩項重要新材料技術推出，包括高階導熱介面材料Vapor-Pad™系列，以及非金屬散熱材料NMVC™（Non-metal Vapor Chamber） 。」

Vapor-Pad™被視為公司邁向循環經濟的重要起點，「相較傳統金屬散熱材料，Vapor-Pad™採用高分子複合材料，製程步驟減少約三分之一，也降低生產過程中的能源消耗與成本。」鄭鴻儒表示。

Vapor-Pad™主要應用於智慧型手機、平板電腦與穿戴裝置等行動電子產品。鄭鴻儒指出，「公司同步導入自動化生產線，製造生產過程僅需少量電力即可完成，且不產生廢氣與廢水。」

另一項重點產品NMVC™則以輕量化與絕緣特性受到關注，「常見散熱元件多以鋁、銅等金屬製成，雖然導熱佳，但重量較重，也可能帶來電磁干擾（EMI）或導電等限制。」鄭鴻儒說， NMVC™採用特殊高分子複合材料技術，屬PET系統衍生材料，不僅更輕、成本較低，還具備絕緣、不導電的優勢，可避免電磁干擾問題。

NMVC™推出不到一個月，即吸引多家國際品牌關注，尤其智慧手機、平板與穿戴裝置等行動產品中，訊號品質至關重要。

鄭鴻儒並透露，隨著運算力持續提升，晶片發熱量也不斷增加，高柏科技正投入新一代創新材料研發，以滿足AI伺服器、高效能運算（HPC）及先進電子設備的散熱需求。

過去，散熱產業屬於相對專業且技術門檻較高的領域，算是「隱形產業」。面對少子化趨勢，加上年輕世代對工作環境、生活品質及職涯發展有更多元化與期待，高柏科技用不同方式吸引人才。

走進大門迎面各種國旗，鄭鴻儒說：「多元招募與人才培育是策略之一，來自不同國家的人才，在這裡形成多元的專業團隊，福利與本地員工相同，提供海外員工住宿，降低同仁適應環境的壓力。」

辦產學合作 吸引新血

很難想像，成立超過二十年的高柏科技，平均員工年齡35歲。永續發展暨文管中心副理徐櫻芳說，「我們是一家有活力的公司，鼓勵員工提出想法、勇於創新，致力打造友善且平等的職場環境。」

公司經常前往科技大學舉辦座談與徵才活動，傳播散熱產業的發展趨勢及技術需求。

鄭鴻儒說，「我們透過產學合作，把產業經驗與技術帶進校園，也讓更多年輕人提早看見這個產業的發展潛力。」為了持續提升競爭力，高柏科技積極與學校及研究機構合作，包括與工研院、大專院校推動產學合作計畫，並參與政府研發專案。

值得注意的是，高柏科技從新廠規劃就逐步導入綠色設計，廠房採用ALC輕質發泡混凝土板材，具備良好隔熱效果。「夏天可以有效阻隔外部熱能進入室內，冷氣不需要開得那麼強，自然就能降低能源消耗。」鄭鴻儒說。