潤福高齡宅30年…當初曾被看不懂 尹崇堯：父親說這是最值得做的志業

南山人壽董事長尹崇堯與母親王綺帆，在17日出席潤福中高齡住宅30周年活動，回顧父親潤泰集團總裁尹衍樑在30年前投入高齡住宅，並說這是「最值得做的社會志業」。他表示，社會進步不只看高樓大廈有多高，更在於如何對待長者。活動中，94歲的潤福董事長楊子敬、尹衍樑二姊尹衍桓及6名住戶共同走秀，展現熟齡風采。

全台人口結構持續老化，據內政部2026年1月數據顯示，全台65歲以上人口已突破467萬人，占比突破20%，僅歷時7年時間成為「超高齡社會」，隨著高齡人口快速增加，高齡議題從照護擴展到生活，涵蓋退休後的居住選擇、生活品質與社會參與。

尹崇堯致詞時表示，30年前，當時的台灣社會對高齡化還沒有危機感，對養老住宅也存在偏見，父親尹衍樑創立潤福。當時許多人看不懂這項布局，但父親堅持投入，認為這是最值得做的社會志業，希望打破傳統對安養生活的灰暗想像，為台灣銀髮族建立更有尊嚴的生活環境。

他指出，老年常被視為家庭無奈的負擔，但近百年以來，人類始終在問同，我們能否讓長壽不再是一場漫長的妥協，而是人生最優雅的綻放。隨著平均壽命延長，高齡生活不應只剩下被照顧，更應讓長者在不同人生階段，仍能保有自主、尊嚴與選擇生活的權利。

尹崇堯也感謝潤福董事長楊子敬，楊子敬本是前刑事局長，從警界退休後，轉入潤泰集團發展，曾接掌「潤福生活事業」與「潤泰保全」。

「從防滑安全的動線設計，小到一碗湯的溫度、警鈴響起時的秒數，都是楊子敬親力親為的成就。」尹崇堯說，楊子敬從一個半生保護台灣社會的鋼鐵毅力，化成了30年來守護長輩的極致溫柔。

活動與玄奘大學服裝與時尚設計學系合作，以長者舊衣及人生歷程為靈感，進行設計。尹崇堯與母親王綺帆全程參與，並在台下為走秀的長者鼓掌，94歲的楊子敬與尹衍桓、還有6名住戶一同走上伸展台，展現生活的自信與活力。

尹崇堯表示，住戶每天展現的笑容與活力，打破社會對年長者的刻板印象，證明生命在不同階段都能活得燦爛、自由。

南山人壽董事長尹崇堯今出席潤福中高齡住宅30周年活動，回顧父親潤泰集團總裁尹衍樑在30年前投入高齡住宅，並說這是「最值得做的社會志業」。記者韋麗文／攝影