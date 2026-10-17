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綠色茶文化創新為起點中華TJ台日文化經濟交流協會揭示國際健康永續年

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
日本京都茶道文化大使柿崎潤子展演茶道，傳遞和諧、尊重與身心平衡的理念。記者宋健生／攝影
日本京都茶道文化大使柿崎潤子展演茶道，傳遞和諧、尊重與身心平衡的理念。記者宋健生／攝影

由社團法人中華TJ台日文化經濟交流協會主辦的「2026 Awake Tea－TJ國際健康永續高峰會暨綠色茶文化創新競賽」，17日在國立中興大學國際農業研究中心國際會議廳盛大登場，與會的產官學及文化各界嘉賓雲集，場面盛大而熱烈。

中華TJ台日文化經濟交流協會理事長李明儒在開幕典禮中揭示，以「綠色茶文化創新」的國際健康永續元年正式到來。鏗鏘有力的宣示，贏得滿場與會嘉賓的熱烈迴響。

李明儒強調，台日文化經濟交流協會以「以茶為媒、以藝為橋；以文化為根、以世界為向」為倡議精神，期盼透過文化促進理解、藝術深化交流、產業落實合作，讓台灣成為連結世界的橋梁。

李明儒表示，面對高齡化、健康照護及環境永續挑戰，健康不只是醫療議題，更關乎文化與生活方式；而台灣的醫療、生技及農業實力，結合日本文化美學與國際資源，有望開拓健康永續的新模式。

國際健康永續是現在進行式，TJ台日協會誠摯邀請國內外夥伴攜手開啟「TJ國際健康永續元年」，讓健康成為美好生活的力量，永續成為跨越世代與國界的共同責任，更讓倡議化為行動。

TJ國際健康永續高峰會同時也啟動「AWAKE LIFE健康永續生活計畫」，以健康、美學、文化藝術與永續實踐為核心，為50+壯世代建立持續學習、探索自我與實現生命價值的平台。

李明儒表示：「50+是喚醒人生下半場的嶄新起點。AWAKE LIFE倡議『生命覺醒——いのち、目覚める。』不只追求健康，更要找回生命熱忱，喚醒內在力量，讓人生每個階段都綻放光彩與價值。」期許更多認同健康永續的朋友共同參與，從關愛自己、關懷他人開始，讓文化、藝術與健康滋養生命，並將美好持續傳遞。

李明儒強調，國際健康永續不是遙遠的夢想，而是從現在開始的共同實踐。健康與永續不應只是名詞或口號，而是每天付諸實踐的動詞。

今天的Awake Tea不是一場活動的結束，而是TJ台日協會邁向國際健康永續的重要啟程。從綠色茶文化創新出發，進一步串聯文化藝術、健康產業、青年人才與國際合作，讓交流創造連結，讓創意轉化為行動。

今天參加開幕剪綵的嘉賓，除了中華TJ台日文化經濟交流協會理事長李明儒、副理事長暨阿默企業董事長周正訓之外，還包括前台北駐大阪經濟文化辦事處總領事處長向明德、國立中興大學校長詹富智、台中市政府水利局長范世億、文化局專門委員潘美君、觀光旅遊局科長白秀娟。

以及成真社會企業董事長暨王品集團共同創辦人王國雄、稻盛和夫協會理事長張文澤、財團法人維他露社會福利基金會董事莊正祿、中興大學EMBA校友會理事長楊琇惠、逢甲商學博士學會理事長劉明勝、大台中不動產開發公會名譽理事長王至亮、華香藝術會所創辦人劉震華、前南投縣文化局長林榮森、書法藝術家周良敦等各界代表。

活動中，李明儒特別邀請日本京都茶道文化大使柿崎潤子（Junko Kakizaki）展演茶道，傳遞和諧、尊重與身心平衡的理念；法國男中音歌劇藝術家理查・李特曼（Richard Rittelmann）則帶來歌劇演出，以藝術跨越國界。

此外，會場同步舉辦的綠色茶文化創新競賽，鼓勵青年結合健康促進、ESG、AI科技與創意設計，提出具實踐價值的方案，期盼以企業需求、學術專業及青年創意促進跨世代合作，讓構想轉化為產業應用。

協會理事長李明儒在揭示，以「綠色茶文化創新」的國際健康永續元年正式到來。記者宋健生／攝影
協會理事長李明儒在揭示，以「綠色茶文化創新」的國際健康永續元年正式到來。記者宋健生／攝影

「2026 Awake Tea－TJ國際健康永續高峰會暨綠色茶文化創新競賽」在中興大學盛大登場。記者宋健生／攝影
「2026 Awake Tea－TJ國際健康永續高峰會暨綠色茶文化創新競賽」在中興大學盛大登場。記者宋健生／攝影

中華TJ台日文化經濟交流協會舉辦「2026 Awake Tea－TJ國際健康永續高峰會暨綠色茶文化創新競賽」。記者宋健生／攝影
中華TJ台日文化經濟交流協會舉辦「2026 Awake Tea－TJ國際健康永續高峰會暨綠色茶文化創新競賽」。記者宋健生／攝影

綠色 永續 健康

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