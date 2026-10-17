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遭質疑雙層巴士沒補助 公路局澄清「尚未接獲桃市府正式申請」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對17日報載指出桃園市議員質疑市府於2026年8月13日正式發函公路局，要求將雙層巴士納入補助範圍，公路局以「從未申請」回應，形同刻意誤導外界一事，公路局17日再次澄清：桃園市政府於8月13日所發公文僅為補助政策建議，並非正式計畫申請案。

公路局表示，因公共運輸計畫（簡稱公運計畫）整體預算有限，歷年來均採「分階段方式」受理各縣市政府申請。公路局已於本年8月6日正式發文各縣市政府，啟動第一階段公運計畫申請作業，優先針對「幸福巴士」、「公車進校園」及「無障礙服務」等滿足基本民行需求之項目進行申請。同時，該函文亦明確指出，其餘補助項目將視公運計畫預算的實際使用情形，另行函知各縣市政府提出申請。

關於桃園市政府於8月13日致函公路局一事，經查該公文內容主要是建議將雙層巴士購置納入補助範圍，並非具備實際數量與金額之正式申請計畫。事實上，公路局於今年8月7日公布的公運計畫中，即已明確包含「雙層巴士」之補助項目（每輛補助上限為新臺幣770萬元）。因此，對於桃園市政府對外表示「已經提報申請補助計畫」一說，公路局呼籲應再確認其說法之正確性。

公路局強調，雙層巴士之補助將視整體公運計畫預算使用情形核定，申請計畫亦有相關規範程序，部分言論刻意忽略此機制，且公路局「從未取消」雙層巴士之補助項目，至今亦「並未接獲」桃園市政府針對雙層巴士提出的具體補助計畫申請。

公路局重申，中央與地方推動公共運輸之目標一致，期盼相關單位能基於事實進行溝通與說明，避免錯誤資訊造成外界誤解。

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