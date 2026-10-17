荖濃溪伏流水工程竣工 增供高屏溪水系伏流水源

荖濃溪（里嶺）伏流水工程17日舉行竣工典禮，全台珍珠串再串上一顆明珠，新增水源可穩定南部地區供水，使115年高屏溪水系伏流水供水能力達每日90萬噸，較106年增加55萬噸，強化地區供水穩定性與區域調度備援能力。

水利署林元鵬署長指出，荖濃溪伏流水工程總經費23.54億元，工程內容包括設計取水量每日10萬噸的伏流水取水設施，以及長約945公尺的水管橋，工程採用防落連桿及鋼製可撓管強化水管橋耐震韌性，並採用可升降閘門及著脫式抽水泵提升集水井設備維護的安全性。

林元鵬表示，施工期間，團隊面對高地下水位的困難環境下，採取水下作業克服挑戰；另在施作銜接南化高屏聯通管時，落實掌握台29線下方眾多且複雜管線，並跨單位協調管路辦理臨遷，且導入BIM建築資訊模型模擬施工規劃避開管障，降低工程風險等作為。

後續營運管理及維護工作，也透過即時監控掌握取水量、水位、濁度及設備狀態，依水文條件調整取水控制進水流速以避免設備阻塞，同時定期巡檢抽水機等設備，讓伏流水持續穩定運作。

水利署表示，將持續整合伏流水、水庫、聯通管及其他多元水源，滾動檢討大高雄及南部地區供水調度與備援能力，持續完善珍珠串供水網，結合多元水源與跨區調度，相互備援，穩定支撐高屏未來民生及高科技產業用水發展。