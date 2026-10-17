東元70周年家庭日 董座利明献率經營團隊活力開跑

東元電機（1504）17日於台北大佳河濱公園舉辦70周年家庭日，以「Move to Lead 開創新局」為主題，集結在台員工及眷屬近三千人參與。董事長利明献與經營團隊主管帶領同仁及家人，一起完成兩公里路跑，在藍天白雲下，以活力與笑聲歡慶東元70歲生日。

兩公里的路程，跑出東元人的熱情與凝聚力。主管、員工與眷屬雖非專業運動員，仍個個賣力向前，沿途彼此加油打氣。晴朗的天氣映襯河濱綠地，大家即使跑得滿身汗，臉上仍洋溢笑容，共享運動的暢快，也象徵經營團隊與全體同仁攜手向前，朝東元下一個七十年的目標邁進。

利明献董事長表示：「東元走過70年，靠的是一代代同仁的努力，以及每個家庭在背後的支持。今天和大家一起跑步、一起流汗，感受到東元大家庭的活力。期待我們帶著這份團結與熱情，共同開創新局，也祝福每位同仁與家人健康、平安、快樂。」

活動另一亮點「老闆營業中」，由利明献、副董事長吳素秋及總經理高飛鳶親自站上咖啡攤位，為員工服務。平日在會議中帶領團隊、要求工作表現的主管，這一天卸下主管的架子，化身親切的咖啡攤老闆，招呼同仁、遞上咖啡，將對員工辛勞的感謝化為實際行動。

現場還安排50公尺充氣跑酷、大型疊疊樂、棒球九宮格、動物自然玩學及手作體驗，搭配泡泡哥哥互動演出、超過三十家美食攤位、草地音樂與抽獎，讓大小朋友盡情同樂，在歡笑中凝聚東元大家庭的向心力。