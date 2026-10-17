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鄉林辦活動挺小農 賴正鎰：新莊第五案千坪基地啟動

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰。圖／業者提供
鄉林集團董事長賴正鎰。圖／業者提供

鄉林集團（5531）17日在新莊舉辦「你農我儂・鄉林挺小農」活動，將雲林農產品「產地直送」新北，董事長賴正鎰說，這是企業責任，也會攜手更多企業一起幫小農，同時轉化成居民可參與、感受的生活體驗，展現對農民最直接的行動支持。

賴正鎰說，國內花生產量，雲林占比約八成左右，因「臺美對等貿易協定」，恐面臨美國花生零關稅，以及免除世界衛生組織WTO的特別防衛措施（SSG），也就是說，如果對國內花生農造成傷害時，仍不用額外加增關稅，依舊可用低價進口到台灣，恐將對台灣花生農民造成強烈衝擊。

像是美國去殼花生，進口價預估可能只有國產花生價格的一半，甚至三分之一，恐怕造成國內花生農民預期心理影響，有的怕競爭不了，乾脆縮減種植面積。

若真的零關稅進口台灣的話，美國大量花生原料也會衝擊國內加工體系（花生醬，花生糖，花生粉），儘管政府已經公開提到將編列300億元「農安基金」協助穩定市場與支持農民，但他憂心對雲林本土農民的收益，仍存在威脅。

他表示，全國最大的花生產地，就在他的家鄉雲林。當得知雲林家鄉花生農民可能即將面臨開放免關稅農產品進口的重大衝擊，他就想到前幾年在擔任雲林同鄉總會的總會長時，也曾因政府開放大蒜進口，衝擊國內蒜農。

而當年，鄉林集團旗下的鄉林文教基金會與雲林同鄉會就集合眾人力量，在台中跟台北等地舉辦多場農產品展售會，提供農民更廣大的銷售平台，來呼籲國人重視雲林農民生機，雲林縣政府與縣農會也都相當支持。

他指出，這次相同，鄉林將企業長期對土地的關懷，從建築延伸到農田，從10月17日起接連兩周的星期假日，在新莊公園路推出「你農我儂・鄉林挺小農」活動。

對鄉林而言，不僅是兩個周期的雲林農產品推廣活動，更是企業長期深耕新莊、與地方居民建立起生活連結的延伸，也希望透過企業採購、消費導流與社區參與，全力支持農民，也讓新北市民能感受產地直送的新鮮與食安把關的安心。

賴正鎰表示，鄉林2011年於新莊頭前重劃區推出「鄉林淳風」以來，陸續又在推出鄉林靜安、鄉林淳青、鄉林淳真等建案，從住宅開發到社區生活，在新莊累積超過十五年耕耘。

今年鄉林重返新莊，在新莊公園路鴻福段基地推出第五案，基地鄰近頭前重劃區與副都心交界、22公頃的新莊運動公園及捷運「頭前庄站」，面積約1,005坪。

個案規劃地上24層、地下5層的SRC鋼骨鋼筋混凝土結構大樓，總計252戶，主力產品為27至33坪的2、3房，結合ESG概念與耐震標章，設計空中開心農場，不僅融入一畝田的都市農夫概念，也將一座建築的更新，走向一座城市的新生。

鄉林集團今天在新莊舉辦「你農我儂・鄉林挺小農」活動。圖／業者提供
鄉林集團今天在新莊舉辦「你農我儂・鄉林挺小農」活動。圖／業者提供

鄉林 賴正鎰 活動

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