一個人變老…到底租房好還是買房好？「恐慌性剛需」浮現

不婚、晚婚、少子化與高齡化等多重人口結構變化交會，已改寫台灣人對「家」的定義。過去，無論是政府的住宅政策或建商的市場布局，多以三至四人的核心家庭為預設。但根據內政部統計，過去十年間，台灣「一人宅」數量增幅逾六成，占比也由23.92%升至32.65%。這代表「一個人住」已不再是例外，未來單棲族將面臨哪些租屋、買房與養老的居住難題？



單棲時代來臨，挑戰的不只是個人對老後的規劃，更是對台灣住宅制度的全面考驗。

OURs都市改革組織政策研究員洛書（廖庭輝）接受「遠見ON AIR」專訪表示，當一個人生活到老成為常態，無論租屋、買房、換屋，都是一場嚴峻的壓力測試。

怕老了租不到屋！住宅為何有「恐慌性剛需」？

目前台灣人的觀念仍是「有土斯有財」，總認為有間自己的房子，才能保障往後的生活，而這樣的觀念，其實與租屋市場缺乏穩定性息息相關。

洛書指出，仰賴租屋的單棲者，往往承受某種「居住上的懲罰」，像是房東可能基於年齡與風險考量篩選房客，特別是對單身高齡者相當不利，這也導致租房選擇有限、搬家頻頻，或只能忍受租金不斷調漲。

也因為租房難有保障，導致台灣人寧願自己買房。「如果要一個人變老，以現行制度來看，買房或許比租房好！」洛書觀察，若單純從租金與房價報酬率精算，租一輩子可能遠比買下來便宜，但許多人仍以買房為人生目標，正是因為擔心年紀大後租不到房。

這猶如一種「恐慌性剛需」，逼得許多人只能拚命存錢買房自保。

買房如果真是解方，高齡單身族難貸款、難換屋怎麼辦？

但是，對於單身且逐漸高齡的族群而言，買房也未必是最佳解方。洛書指出，買得起房的單棲族，雖然較有能力依照自身需求購屋，但可能會依物件或年齡，面臨較嚴苛的銀行貸款條件。

此外，政府推動的「青年安心成家購屋優惠貸款」主要鎖定青年購屋需求，但如果是晚年才想從無電梯老公寓換到電梯宅的長者，這類迫切需求卻難在現有政策中被看見。

洛書建議，針對高齡換屋需求，政府應思考提供「先買後賣」的過渡性融資，以及整合住宅與社福的跨部會換居服務，而不是讓長者獨自面對市場的嚴苛考驗。

住宅需求從坪數轉向服務，建商也看見改變

人口結構的改變，不只讓政策面臨壓力，也讓市場端開始重新思考住宅產品的定位。麗寶集團觀察，人口結構的變化除了一人或兩人家庭增加，也出現許多希望保有獨立生活、卻又需要社群支持的熟齡族群。

因此，住宅產品的重點已從單純的坪數與格局，逐漸轉向「生活服務」。小家庭與單身住宅需求持續增加，意味著未來居住空間可能縮小，但公共空間與生活服務的重要性也隨之提高。

此外，許多熟齡者希望自主生活，而非過早進入傳統照護機構，因此健康管理、餐飲、社交、休閒與交通等機能，也逐漸被納入居住服務的想像。這也代表未來的養生村不再只是傳統安養院，而是結合健康促進與社群交流的「生活旅居」。

一個人的老後，不是一間房子就夠了

單棲時代並不意味著每個人都注定孤單終老，而是提醒社會，未來愈來愈多人不會以傳統核心家庭的形式進入居住市場。

洛書則從合作住宅的概念指出，未來單身者的老後，或許未必要在城市中各自獨居、變老，也可能透過社會住宅、合作住宅與非血緣支持網絡，建立新的居住安全感。

單棲時代的居住正義，不只是讓每個人「有房住」，更要確保一個人在老後，依然能有選擇、有支持、有尊嚴地生活。

（本文出自2026.10.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）