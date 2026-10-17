民眾退休平均想月花6.3萬元！調查揭三大困境：沒錢、不懂投資、太晚準備

退休後想過得舒服，每個月究竟需要多少錢？富達國際最新調查發現，台灣民眾期待每月有6.3萬元退休生活費，但近六成受訪者每月投入退休理財不到1萬元，超過半數更坦言準備落後。政府力推的TISA退休投資帳戶雖已在今年8月底突破25萬戶，卻仍有75%受訪者沒聽過。退休金究竟要存多少？現在開始還來得及嗎？



台灣人對退休生活的期待，可能比想像中還高。

富達國際13日發布《2026台灣退休理財暨TISA認知民調》，針對超過4.1萬名受訪者進行調查，發現64%認為退休後每月至少需要5萬元生活費，典型受訪者期待的退休生活費更達6.3萬元。

但理想與現實存在不小落差。

調查勾勒出典型退休準備樣貌：年約43歲、月收入4.4萬元，希望65歲退休，每月有6.3萬元可以花，卻平均41歲才開始規劃，每月能投入退休理財的金額約1.1萬元。換句話說，退休後期待的每月生活費，比目前收入高出約43%。

更值得注意的是，56%受訪者坦言退休準備落後或尚未開始，58%每月投入退休理財不到1萬元，另有53%直到40歲後才開始、或預計開始規劃退休。

三大退休困境：沒錢、不懂投資、太晚準備

退休準備究竟卡在哪裡？富達調查指出三大困境：資金有限、缺乏投資知識，以及太晚開始準備。

值得注意的是，51%受訪者不懂如何長期投資，高於認為資金有限的47%，顯示退休準備不足不只是收入問題，也與理財知識有關。

不過，年輕世代不僅退休期待更高，也更早行動。40歲以下受訪者中，69%希望退休後每月至少有5萬元生活費，27%期待超過10萬元；其中68%已開始規劃退休，29%更在30歲前就展開準備。投資偏好上，年輕族群傾向股票與指數型商品，年長族群則較重視配息與資產保護。

退休金要存多少？月花6.3萬，基本生活費就要1210萬

退休後究竟需要多少錢？

若以65歲退休、平均壽命81.27歲估算，退休生活約16年。假設每月支出6.3萬元，光是生活費累計就要約1210萬元，還沒考慮通膨、醫療與長照支出。

當然，這只是特定假設下的支出總額，實際還須扣除勞保年金、勞退給付及其他退休收入。

保險事業發展中心董事長暨中華民國退休基金協會政策小組召集人黃泓智，則從精算角度提醒，退休準備不能只看今天需要多少錢，更要考慮通膨與長壽風險。

他以65歲退休、每月生活費5萬元為例，在假設退休後投資報酬率3%、通膨率2%的條件下，估算約需1335萬元退休資產。但如果現在45歲、20年後才退休，考慮通膨後，所需資金提高至約1983萬元；若現在25歲，距離退休還有40年，屆時可能需要2947萬元。

黃泓智強調，退休金不能只算一次，因為時間愈長，通膨對購買力的影響愈大，此外還有不健康餘命、長壽風險。

退休理財最怕「想太多」！鄭任遠：先開始，才有解方

「坐在那邊想來想去，都是問題；你一旦開始，都是解決方案。」

曾在美國退休基金管理領域耕耘數十年，也是目標日期型基金（Target Date Fund）早期開創者之一的富達投資大中華區投資策略及業務資深顧問鄭任遠，在座談會上直言，退休理財最重要的兩個字，就是「行動」。

他指出，很多人不斷研究應該買什麼基金、如何配置資產，卻始終沒有開始。與其等待所有條件都準備好，不如先開立帳戶、設定每月固定投入金額，再選擇適合自己的長期投資產品。

黃泓智也以複利試算說明，同樣投入100萬元，若年化報酬率約8.87%，40年後可能累積近3000萬元；若提高至9.66%，則可能接近4000萬元。報酬率相差不到1個百分點，長期累積結果卻相差約1000萬元。

不過，這只是固定報酬率的數學試算，並非保證收益。

鄭任遠提醒，投資人無法控制市場漲跌，卻能控制每月投入多少資金。與其追求難以掌握的高報酬，不如及早開始、規律投入，並做好長期資產配置。

TISA開戶破25萬戶，為何75%受訪者還沒聽過？

為鼓勵民眾及早準備退休，金管會自2025年7月推動「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA），主打每月最低1000元定期定額、免申購手續費及較低經理費等優惠，協助民眾建立自主退休儲蓄的第三支柱。

根據金管會統計，截至今年8月21日，TISA累計開戶24萬4218戶，帳戶資產規模210.6億元，已有25家投信推出53檔TISA級別基金；至8月底，開戶數進一步突破25.7萬戶。

然而，富達調查發現，75%受訪者從未聽過TISA，另有26%願意進一步了解，顯示制度普及仍有很大空間。

富達國際大中華區銷售業務負責人、富達投信董事長李少傑指出，退休準備需要長期投入，金融業者應持續推動投資人教育。對年輕族群而言，TISA的低門檻有助及早起步；對中高齡族群而言，則應更重視投資成本與資產配置。

TISA免稅優惠有譜？每年2.4萬元扣除額仍待定案

值得注意的是，TISA下一階段可能迎來新的政策誘因。

金管會與財政部近期研議TISA租稅優惠，市場傳出，未來符合條件的定期定額投資，有機會享有每年最高2.4萬元的所得稅扣除額。就在富達調查發布的同一天，財政部次長陳勇勝也透露，雙方已達成初步共識，但優惠額度、適用方式及上路時間仍待研議，尚未正式定案。

除了租稅優惠，如何讓更多人及早開始退休投資，也是制度改革的關鍵。

投信投顧公會理事長尤昭文指出，台灣討論勞退自選多年，卻因投資人教育不足、退休金保本要求等因素，遲遲難有突破。他認為，政府應借鏡國際經驗，提供更多元的長期投資誘因，而非只倚賴租稅優惠。

例如，日本過去推動的Junior NISA及美國兒童投資帳戶制度，都值得參考。尤昭文建議，可考慮由政府提供啟動資金、父母共同提撥，讓孩子從小建立投資帳戶，及早累積退休資產。

富達投資大中華區投資策略及業務資深顧問鄭任遠則以美國401（k）退休金制度為例，指出透過自動加入、自動提撥及目標日期型基金，能降低民眾因缺乏投資知識或猶豫不決，而延誤退休準備的情況。

他強調，完善的退休金制度不僅能協助個人累積資產，也能引導長期資金投入金融市場，形成支持資本市場發展的力量。

每月投資1萬元，30年有機會累積千萬退休金？

對一般上班族而言，最現實的問題仍是：如果每月只能拿出幾千元，真的有辦法準備退休嗎？

富達以假設年化報酬率6%試算，若每月投入1萬元，持續20年可累積約464萬元，30年約1010萬元，40年則可能達2001萬元。

試算：假設年化報酬率6%，每月投入金額及資產累積情形

這份試算凸顯，退休準備的關鍵不只是每月能投入多少，更在於能持續多久。即使起步資金有限，只要及早開始、長期投入，仍有機會透過時間累積退休資產。與其等到收入增加才開始規劃，不如從現在負擔得起的金額做起，讓時間成為退休理財最大的助力。

（本文出自2026.10.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）