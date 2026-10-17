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雲林農作產地直送 鄉林董座賴正鎰：挺小農是企業責任

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
鄉林今日在新莊辦「你農我儂・鄉林挺小農」活動，將雲林農產品「產地直送」新北。董事長賴正鎰表示，這是企業責任，也會攜手更多企業一起幫小農，同時轉化成居民可參與、感受的生活體驗。圖／鄉林集團提供
鄉林今日在新莊辦「你農我儂・鄉林挺小農」活動，將雲林農產品「產地直送」新北。董事長賴正鎰表示，這是企業責任，也會攜手更多企業一起幫小農，同時轉化成居民可參與、感受的生活體驗。圖／鄉林集團提供

台灣為換取低關稅，可能放寬美國農產品零關稅進口台灣，尤以花生首當其衝。鄉林集團今日在新莊辦「你農我儂・鄉林挺小農」活動，將雲林農產品「產地直送」新北。董事長賴正鎰表示，這是企業責任，也會攜手更多企業一起幫小農，同時轉化成居民可參與、感受的生活體驗。

全國最大的花生產地，就在賴正鎰的家鄉雲林。

賴正鎰說，國內花生產量，雲林占比約八成左右，因「台美對等貿易協定」，恐面臨美國花生零關稅，以及免除世界貿易組織（WTO）的特別防衛措施（SSG），也就是說，如果對國內花生農造成傷害時，仍不用額外加增關稅，依舊可用低價進口到台灣，恐將對台灣花生農民造成強烈衝擊。

雖政府已經公開提到將編列300億元「農安基金」協助穩定市場與支持農民，但賴正鎰得知雲林家鄉花生農民可能即將面臨重大衝擊，所以從10月17日起接連兩周的星期假日，在公園路推出「你農我儂・鄉林挺小農」活動。對鄉林而言，不僅是兩個周期的雲林農產品推廣活動，更是企業長期深耕新莊、與地方居民建立起生活連結的延伸。

今天的活動開場安排「花生神手大挑戰」，由賴正鎰、貴賓與民眾共同參與，限時30秒，以小畚箕鏟花生「凸土豆」，透過簡單、有趣的互動，讓小農產品不只是展示與販售，更成為親子共同參與的農田生活記憶，而這也正是鄉林長期深耕新莊所希望建立的「生活場域」概念。

不同於一般大宗販售的農產品，鄉林特別與斗六柚農爭取從產地嚴選當季西施柚，採取「當季限定、限量釋出」方式，現場僅限量推出25箱，開放民眾搶購，才一推上舞台，馬上就被秒殺。

活動現場也規劃11個雲林農產品及農產加工品攤位，有醬油、黑豆、花生、蒜頭、蒲燒鰻魚等，從農產加工品到友善農作產品，讓城市居民一次認識雲林農業多元而豐富的產地特色。

鄉林2011年於新莊頭前重劃區推出「鄉林淳風」以來，陸續又推出「鄉林靜安」、「鄉林淳青」、「鄉林淳真」等建案，從住宅開發到社區生活，在新莊耕耘累積超過15年。今年鄉林重返新莊，即將在新莊公園路鴻福段基地推出第五案。

賴正鎰指出，建築開發與土地的關係，絕對不只是「蓋了一棟房子」銷售，實際上，一塊土地經過規劃、開發，並加入在地元素，最終應該成為人們生活、交流與建立情感的地方，才會讓住戶們有歸屬感。

雲林 鄉林 賴正鎰

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