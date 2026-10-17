搶好康！雄獅、鳳凰及旅天下線上旅展已開跑

迎接11月ITF台灣國際旅展，航空公司與大型旅行社提前啟動搶客戰，瞄準年末出遊、冬季旅遊及2027年農曆春節商機。雄獅（2731）、鳳凰（5706）及旅天下（6961）線上旅展搶先開跑。鳳凰最高折萬元、南北極優惠達9萬元；雄獅推出限量搶購釜山5日免兩萬；旅天下祭出「機票買1送1」、「小費贈送」以及「超值一口價」。

旅行社業者大動作搶客，從日本賞楓、冬季戲雪到歐洲極光、跨年及春節行程，透過折扣優惠與特色產品提前搶客。雄獅表示，今年冬季旅遊訂單人數較去年成長三成，預估線上旅展業績可望年增雙位數。

鳳凰旅行社則鎖定長程線及特色旅遊，推出歐洲限定團最高每人折1萬元、美洲最高折7,000元、紐澳限定團第二人最高折8,000元，南北極行程最高每人折9萬元；東南亞、日本及韓國也推出第二人折扣，並搭配機加酒自由行方案，搶攻不同客群，推出後的買氣也比去年熱絡，推估今年旅展的消售有望再衝高。

鳳凰旅行社搶攻年末旅遊及2027年出國市場，推出線上旅展優惠，從歐洲、美洲、紐澳、日韓、東南亞到郵輪及極地旅遊，鎖定不同客群需求。另外，南北極行程最高每人折9萬元，透過長程線與特色旅遊優惠，東南亞則主打越南、泰國、馬來西亞、新加坡及峇里島等度假行程；吸引旅客提早規劃行程。

雄獅旅遊指出，今年冬季旅遊訂單成長，主要受惠於機票價格趨穩，以及超過6成既有會員回流。旅客選擇行程也從重視目的地，轉向更看重旅行體驗，赴日旅客逾七成以溫泉、美食及雪國為冬遊主題，北陸受合掌村雪景與溫泉話題帶動，訂單數超越北海道。

短線旅遊方面，日本6天以上長天數團體旅遊人數成長四成，東南亞則朝五星飯店、度假村等重住宿型態發展；長程旅遊方面，受惠國際轉機航班與航網逐步恢復、機票價格趨穩，歐洲訂單成長逾六成，北歐極光及雪梨跨年最受歡迎。雄獅看好冬季及春節買氣，預估線上旅展業績可較去年成長雙位數。

旅天下看好秋冬賞楓、戲雪、耶誕及跨年需求，已於10月推出線上旅展，提前布局ITF商機。旅天下ITF線上旅展自10月1日起展開長達40多天，推出追極光、看跨年煙火、冬季戲雪等「季節限定」行程，春節、寒假出遊訂單已開始浮現，可望成為第4季及明年第1季業績的重要支撐。

三家業者都認為，根據近日買氣，冬季旅遊訂單人數明顯增加，有望較去年成長兩至三成，成為推升第4季營收、獲利成長的最大動能。

華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）近期會陸續推出線上旅展優惠，再加上航空業者的線上旅展一直是許多自由行的首選；隨著航空公司與旅行社提前推出線上優惠，旅展促銷戰已從實體展場延伸至線上通路，業者透過價格優惠、特色行程及早鳥促銷，爭取旅客提早下單，已成為第4季及明年首季營收、獲利成長的重要能。