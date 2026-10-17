德州成台餐飲業重要生產基地 八方雲集、85℃ 德州中央廚房接力商轉

台灣餐飲業搶進美國德州，不只開店，更將當地打造為美國市場的生產與供應鏈基地。八方雲集（2753）德州中央工廠已於今年9月商轉，產能可支援30至50家門市；美食-KY（2723）旗下85℃也計劃今年啟用德州大型中央廚房，兩家業者透過擴充在地生產與物流體系，為未來跨州展店預作準備。

八方雲集德州中央工廠可集中完成水餃、鍋貼等產品包製，讓門市工作簡化為煎煮及出餐，減少現場人力需求，也有利標準化管理。未來若順利取得美國主管機關相關認證，德州工廠供貨範圍可望擴大至加州及亞利桑那州，進一步降低美國各門市的人力成本。

不過，中央工廠初期仍須分攤較高的建設成本，隨著門市規模擴大、產能利用率提高，規模經濟效益才有機會逐步顯現。八方雲集目前在德州及亞利桑那州已有新店完成簽約，預計今年第4季至明年上半年陸續開幕。

八方雲集目前持續推進加州、德州及亞利桑那州三州布局，其中德州首店已於9月落腳達拉斯都會區卡羅爾頓市（Carrollton），並導入快餐（QSR）營運模式，透過簡化套餐組合及備餐流程提升出餐效率。位於德州弗里斯科市（Frisco）的新店也已進入裝修階段，預計年底前開幕，隨著美國門市網絡逐步擴大，中央工廠的產能利用率也有望提高。

85℃則是德州原就有一座規模較小的中央廚房，今年預計再新增一座大型中央廚房。新中央廚房未來除支援德州市場，也將供應今年新進軍的科羅拉多州、新墨西哥州，以及去年進駐的奧克拉荷馬州、堪薩斯州，成為85℃向美國中部及周邊市場擴張的重要後勤基地。

85℃目前在德州已有16家門市，僅次於加州，為美國第二大市場。美食指出，德州門市因店面坪數較大、市場相對不飽和，單店營收表現相對較高，加上開店成本低於加州，成為集團持續擴大美國版圖的重要據點。

85℃今年美國門市數目標達100至110家，長期朝2030年近200家邁進。法人認為，隨著德州及紐澤西州中央廚房與物流設施陸續到位，美食的硬體基礎可支撐未來三至五年美國展店需求，後續展店速度有望加快，並逐步發揮規模經濟效益。