買房的人回來了？遠雄板橋府中案銷售破百戶 均價77萬元

板橋住宅市場再添新亮點，遠雄建設（5522）於板橋府中推出全新住宅案「遠雄合雅」，17日舉行開案記者會表示，自2026年4月開賣以來，銷售已突破110戶，最高價一坪84萬元，均價達每坪77萬元。

「遠雄合雅」位於板橋府中生活圈，個案近捷運府中站，個案求大基地、多元格局，成熟生活機能、遠雄品牌以及「四季合院」設計概念。

遠雄表示，近年板橋購屋需求逐漸由單純追求交通與價格，轉向更重視生活圈熟悉度、家庭空間、學區、採光通風及長期居住品質。「遠雄合雅」因此以自住與換屋家庭需求為核心，在既有成熟生活圈中，提出更完整的居住方案。

產品規劃上，「遠雄合雅」以「四季合院」為核心設計概念，將傳統合院所代表的聚合、交流與歸屬感，轉化為當代住宅空間語彙。

坪數則是24至66坪、2至4房產品，其中三房產品強調雙衛浴開窗，回應家庭長期居住所需的實用性與舒適度。

在建材設備方面，導入智能防疫電梯、防霾紗窗、VAF空氣清淨系統、全棟式淨水，以及YKK AP氣密窗、台玻8+6+8 Low-E玻璃等規格，從空氣、水、隔音與室內環境等面向，提升居住品質。

遠雄表示，當市場從短期價格競逐回歸自住基本面，消費者更重視建商品牌、地段成熟度、實際空間坪效，以及未來家庭生活是否能長期延續。「遠雄合雅」受到市場關注，反映的正是板橋自住客對成熟生活圈、實用格局與品牌住宅的綜合需求。

相較於單純以「新」作為住宅訴求，遠雄希望透過「遠雄合雅」本案的推出，提供人們一種建立在成熟城市之上的生活升級：既保留原有生活圈的便利與熟悉感，也透過建築規劃，讓家庭擁有更完整的居住尺度。

遠雄也於「遠雄合雅」推出「再生・築未來」永續主題策展，以「讓資源重獲新生，讓建築延續未來」為策展核心，透過再生材料展示、循環工法解析與低碳空間實踐，帶領民眾重新認識建築與環境的共生關係。

展覽以具體案例呈現廢棄資源如何轉化為嶄新建材，包括與冠軍建材合作的再生磁磚，將破損陶瓷及製程廢料重新利用，再生材料比例達25%，展現循環經濟的創新成果，進一步呼應「Cradle to Cradle搖籃到搖籃」的循環理念。

遠雄表示，策展不僅傳遞遠雄建設「成為最友善地球的建設事業」的品牌願景，更將抽象的永續理念轉化為可觀看、可理解的實體展示，邀請大眾從一片磁磚的再生，看見一座建築的循環價值，共同想像城市永續的未來。

另外，遠雄合雅深化與板橋在地的連結，今年特別贊助由府中商圈協會主辦的「遠雄府中YA生活」，活動將於10月24日（六）下午4時至晚間9時，在板橋北府中廣場登場。

本屆以「府中大歌廳 FUZHONG RED CLUB」為主題，融合經典歌舞廳文化、DJ音樂與當代潮流展演，邀集DJ Dennis、IMDJ團隊，以及歌手倪安東、管罄與人氣唱跳姊姊咪妃（榴槤姊姊）共同演出，透過跨世代的藝文交流，展現府中商圈多元豐富的城市魅力。