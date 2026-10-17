北北基攜政大 擘劃永續智慧城市治理新願景

由國立政治大學永續規劃與設計研究中心與恆達空間智庫股份有限公司攜手多個公學會共同主辦的「台北都會區永續智慧城市治理論壇」，16日於政大公企中心盛大舉行。基隆市長謝國樑、台北市副市長張溫德及新北市副市長劉和然齊聚一堂，與產官學界代表共同探討首都圈跨域治理、智慧科技、淨零轉型及城市永續發展的未來方向。

謝國樑於活動開場致詞時強調，基隆正致力於革新過往市政積弊，並將施政方向錨定於「深化雙北整合」的目標。他指出，基北北桃是密不可分的共同生活圈，基隆除了持續推動運具電動化與綠色港灣建設，更期盼透過基隆捷運等重大交通路網的串聯，實質打破縣市發展的藩籬。謝國樑特別感謝台北與新北市政團隊在跨域治理上給予的強力支持，展現基北北三市務實推動市政、齊心共建的合作決心。未來，基隆將持續對接雙北的科技與經濟資源，致力成為首都圈兼具低碳、智慧與高韌性的東大門。

謝國樑進一步說明基隆未來的城市發展藍圖，強調市府正積極推動捷運建設、產業升級及智慧城市發展。基隆捷運第一階段規劃13座車站，其中5站位於基隆市境內，市府並將於北五堵站周邊規劃約30公頃的「基隆智慧科技園區」，預計開發17個街廓、25棟建築，總樓地板面積約165萬平方公尺，並透過空橋串聯各街廓，打造基隆產業升級與就業發展的新核心。

此外，基隆市府同步推動東岸商場、八斗子遊艇港及威海營區三大商業開發計畫，結合購物中心、遊艇碼頭及旅宿設施，帶動觀光產業與地方經濟發展。在永續治理方面，基隆市政府亦持續與國立臺灣海洋大學合作，研議運用AI技術強化災害風險分析，提升城市防災韌性。謝國樑強調，未來將持續深化基北北桃合作，積極招商引資，歡迎更多企業到基隆投資，共同推動城市轉型與永續發展。

張溫德指出，探討永續、智慧與城市治理的核心命題，在於政府期盼「為下一代擘劃何種生活環境」。他強調，「智慧未必科技最多，永續也不是指標最多」，真正的核心價值在於運用AI與創新科技服務人群。

結合「AI驅動台北」的施政理念，張溫德期盼攜手建構「韌性、宜居、智慧」的北北基桃首都圈；透過四市資源共享與跨域共同治理的機制，讓大都會區能夠「面對變局，仍然安全；面對氣候，依然宜居；面對未來，仍有競爭力」。他強調，藉由區域聯防與跨域治理的深度合作，將能引領千萬人口的共同生活圈，穩健邁向更安心、更具未來競爭力的永續願景。

劉和然則從跨域共好的治理哲學出發，強調「行政劃分雖有界線，但市民的共同生活圈並無藩籬」。他以都會區空間治理為例，說明從基隆國門、新北基隆河谷廊帶，一路延伸至台北市南港軟體園區，此一龐大科技廊帶的發展必須具備宏觀的跨市視野，絕非單一城市所能獨立完成。

劉和然進一步指出，新北市正透過「四環八線」軌道建設積極縫合都會區，極大化軌道經濟與低碳運輸的綜合效益。未來三市將持續緊密合作，從各項施政細節中落實市民照顧，攜手為千萬人口的都會生活圈建構幸福、共榮且永續的發展藍圖。

同為共同主辦單位代表的台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長張麗蓉，在致詞中強調，代銷產業在城市發展中扮演不可或缺的「搭橋人」角色。她指出，公會自2002年成立以來，始終站在市場最前線，從土地開發初期便積極參與評估。

憑藉對市場的高度敏銳，代銷業不僅能精準掌握民眾對居住品質的期待，更能協助開發商打造符合時代趨勢與在地文化的優質建築產品。面對永續與智慧城市的轉型浪潮，張麗蓉表示，公會將持續作為產官學界與消費者之間的溝通橋樑，從實務端協助政府與建商落實更好的文化與永續理念，共同為大臺北都會區擘劃更宜居的生活環境。

本次論壇重要主辦單位之一的恆達空間智庫公司，由董事長姜修恒親自出席並且由執行副總柯登耀代表致詞。柯登耀指出，恆達的英文縮寫「SDI」代表永續（Sustainable）、設計（Design）與智慧（Intelligence），正契合本次論壇探討的治理精神。他強調，面對氣候變遷與科技發展，城市建設必須從過去追求「數量」，全面提升至重視治理的「品質」。永續發展不能僅有政策目標，更需要透過綠色金融與政策誘因帶動市場參與，讓淨零轉型從「企業成本」轉化為「城市競爭力」。同時，智慧城市應具備「以人為本」的底蘊，讓科技實質改善交通與防災韌性，落實科技服務人民的願景。

柯登耀同時呼籲，雙北生活圈已高度依存，對市民而言，「行政邊界並非生活的邊界」；從交通路網、都市更新到氣候調適，皆須建立共同治理的思維。他期盼持續推動產官學對話，並以「永續決定城市能走多遠，智慧決定能走多快，跨域合作則決定我們能否一起走向更好的未來」，為首都圈的永續發展提出深刻註解。

新北市不動產建築開發商業同業公會由理事長曹來春代表致詞。曹來春表示，開發商在智慧與永續城市治理中扮演著「最源頭」的關鍵角色。他指出，從初期的土地整合、住戶溝通，到後續的法規檢討與設計規劃，皆是形塑城市風貌的第一線工作；而這些開發計畫必須與城市整體規劃及交通基礎建設緊密結合，才能有效推進都市更新。

面對都市更新整合過程中的難度與挑戰，曹來春強調，公會期盼能建立資訊透明的溝通平台，成為住戶、產業界與政府之間充分交流的「溝通橋樑」。他期望透過此平台，讓民眾能提早且清楚了解北北基桃等都會區未來的建設藍圖與治理方向，提升永續與智慧城市發展過程的透明度，並藉由更順暢的社會溝通，帶領業界持續為首都圈的都市更新與城市建設貢獻心力。

此次論壇由國立政治大學永續規劃與設計研究中心與永續規劃與設計學會統籌，與會貴賓除論壇主席、國立政治大學永續規劃與設計研究中心主任孫振義外，尚包括基隆市長謝國樑、台北市副市長張溫德、新北市副市長劉和然、台灣智慧城市發展協會榮譽理事長林建元、台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長張麗蓉、恆達空間智庫股份有限公司董事長姜修恒及執行副總柯登耀、新北市不動產建築開發商業同業公會理事長曹來春與秘書長秦作君、台灣永續綠營建聯盟秘書長楊明俊，以及社團法人臺北市都市更新學會理事長吳厚毅等，近百位相關領域的產官學界代表齊聚一堂。

論壇並透過台北市與新北市兩位副市長的專題演講，分享雙北在永續智慧城市治理上的政策成果與實踐經驗，進一步促進首都圈跨域治理及產官學合作的交流。

論壇最後由主席孫振義主持綜合座談。他指出，「台北都會區是一個共榮圈，市政是一棒接一棒的長期耕耘。」 每一個市政團隊在任期內對城市所投入的努力，就如同在土地上施予肥料與養分，這些累積的成果，將逐步為我們自己與下一代創造更好的生存與生活環境。

孫振義強調，城市的永續發展並非單一城市、單一任期或單一部門所能獨立完成，而是需要跨越行政疆界、持續累積治理成果的共同工程。他期待未來能持續深化產官學界的交流與合作，讓首都圈的城市治理更加永續、智慧與宜居，並透過跨域協力，為下一代擘劃更美好的城市未來。

「台北都會區永續智慧城市治理論壇」台北市副市長張溫德分享台北城市治理經驗。國立政治大學社會科學學院永續規劃與設計研究中心／提供

「台北都會區永續智慧城市治理論壇」百位專家齊聚座無虛席。國立政治大學社會科學學院永續規劃與設計研究中心／提供

「台北都會區永續智慧城市治理論壇」由論壇主席孫振義（前排坐右一）、基隆市長謝國樑（前排坐右二）、台北市副市長張溫德（前排坐左二）、及新北市副市長劉和然（前排坐左一）等近百位產官學研專家齊聚一堂交流討論。國立政治大學社會科學學院永續規劃與設計研究中心／提供

「台北都會區永續智慧城市治理論壇」各主辦單位代表與貴賓合影。國立政治大學社會科學學院永續規劃與設計研究中心／提供