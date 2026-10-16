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北市都更新政！送件門檻75%降至50% 專家：利益喬不攏才是重點

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市長蔣萬安16日公布都更新政，「7599」專案放寬到「5099」。都更送件門檻從75%降到50%，目前是全國最低。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安16日公布都更新政，「7599」專案放寬到「5099」。都更送件門檻從75%降到50%，目前是全國最低。記者林伯東／攝影

北市長蔣萬安16日公布都更新政，「7599」專案放寬到「5099」。都更送件門檻從75%降到50%，目前是全國最低。

中華民國地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根表示，政府推動都更的主要意義，就是要保障民眾居住安全，讓民眾能住到一個牢固的房屋，不因颱風、地震等自然災害而擔心害怕。

不過，林旺根指出，現在政府卻本末倒置，「一昧地給糖吃，市民都上癮了」，反觀政府公信力、「棍子到底在哪裡」都沒看到。

台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長張麗蓉表示，北市府將都更門檻從75%降到50%，有利都更大門敞開，讓更多地主參與都更；不過她同時建議，都更新政可以將都市計畫、整體市容都納入考量，而非單一政策推行。

她強調，整體方案加上配套措施，有利成就美好城市、創造更好的居住生活品質。

張麗蓉強調，都市更新涉及「屋主、建商雙方權益」，都更牛步化主要是「雙方權益未取得平衡」，如何平衡兩造權益，政府居中協調的角色很重要；如過去政府曾釋出「一坪換一坪」的政策，但實際上，每塊土地的條件不一，如街廓大小、容積率、建蔽率、臨路面積等。

張麗蓉表示，政府將都更送件門檻從75%降到50%，政策立意良善，可讓參與都更的案子變多，但實務上，最終都更能否成案，關鍵「考驗在政府如何平衡建商、屋主權益」。

專家指出，都更能否順起來，當前關鍵已不是降低門檻，讓更多人參與，而是住戶與建商在沒有互信的前提下，住戶都希望充分保障自身利益，但從住戶身上分回利益的建商，要讓公司賺錢、也要養員工，思考的則是如何讓獲利最大、成本最低，兩造之間就是利益如何平衡，當利益喬不攏時，若又遇上獅子大開口的釘子戶，一個都更案耗費十、二十年都是常見的事，因此政府建立一套機制讓雙方互信、平衡雙方利益，才是當前都更能否加速的關鍵。

此外，達永機構董事長莊文欽表示，近年營建成本大漲，也是建商對都更卻步，經過近年造價大漲，要在台北市蓋新房子，每坪造價至少二、三十萬元起跳，因此住戶權益、建商成本壓力如何平衡，才是都更能否順利推動的重點。

門檻 都更 北市

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